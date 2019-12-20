Более миллиона человек посетили Исторический музей в 2019 году

Вид на Государственный исторический музей, Иверские ворота и Кремль с Манежной площади. 2019 год

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более 1 миллиона человек посетили Государственный исторический музей в 2019 году, одной из популярных выставок стала экспозиция "Фаберже и придворные ювелиры", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"За год Исторический музей посетили 1 100 000 человек. Самыми популярными выставками стали: "Аристократический портрет" и "Фаберже и придворные ювелиры", - рассказали в пресс-службе.

Выставка "Аристократический портрет" объединила 120 живописных портретов, которые были, в основном, национализированы из родовых портретных галерей князей Куракиных, Голицыных, Барятинских, Долгоруковых, Шаховских, древних родов Нарышкиных, Глебовых‐Стрешневых и других представителей дворянского сословия. Она проходила с февраля по август 2019 года.

В экспозицию "Фаберже и придворные ювелиры" вошли около 300 экспонатов эпохи русского ренессанса. Выставка знакомит с историей возрождения национального ювелирного искусства, развитием Московской и Петербургской школ ювелиров. В экспозиции представлены работы выдающихся русских мастеров Игнатия Сазикова, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова и других мастеров, заслуживших мировое признание. Она продлится до 30 апреля 2020 года.