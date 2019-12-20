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Пентагон надеется на перезапуск переговоров с КНДР по денуклеаризации
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РИА Новости

Пентагон надеется на перезапуск переговоров с КНДР по денуклеаризации

18:14 20.12.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 20 дек – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что надеется на возобновление переговоров с КНДР по денуклеаризации.
"Мы считаем, что политическое решение – лучший путь для денуклеаризации полуострова и реагирования на северокорейские программы", - сказал он журналистам на пресс-конференции.
Эспер отметил, что в Пентагоне надеются, что дипломатический процесс с КНДР вновь удастся перезапустить.
Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Вчера, 19:05
Китай надеется на скорейшее возобновление диалога между США и КНДР
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШАКНДРСШАВ мире
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