Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии американского эксперта Грэга Вайнера.
Гостям передачи показали кадры встречи российского президента Владимира Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
Комментируя беседу, Вайнер возмущенно отметил, что политики, по его мнению, беседовали в коридоре.
В ответ Куликов подчеркнул, что Путин и Медведчук встретились там, где удобно, поскольку у российского лидера очень напряженный график.
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Он также заявил, что хотел бы выгнать Вайнера, и назвал его "последней мразью". Куликов напомнил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".
После этих слов Вайнер покинул студию, Куликов поддержал это решение.
В пятницу в Петербурге прошла встреча первого вице-премьера Антона Силуанова с Медведчуком, к их беседе присоединился глава российского государства.
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