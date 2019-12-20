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2019-12-20T18:09+0300
https://ria.ru/20191220/1562658817.html
Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"
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РИА Новости

Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"

18:05 20.12.2019 (обновлено: 18:09 20.12.2019)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ведущий программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Куликов выгнал из студии американского эксперта Грэга Вайнера.
Гостям передачи показали кадры встречи российского президента Владимира Путина с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
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Комментируя беседу, Вайнер возмущенно отметил, что политики, по его мнению, беседовали в коридоре.
В ответ Куликов подчеркнул, что Путин и Медведчук встретились там, где удобно, поскольку у российского лидера очень напряженный график.

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.

Он также заявил, что хотел бы выгнать Вайнера, и назвал его "последней мразью". Куликов напомнил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".
После этих слов Вайнер покинул студию, Куликов поддержал это решение.
В пятницу в Петербурге прошла встреча первого вице-премьера Антона Силуанова с Медведчуком, к их беседе присоединился глава российского государства.
Гавкайте в другом месте: политолога выгнали из студии 60 минут
13 декабря, 23:25
"Гавкайте в другом месте": политолога выгнали из студии "60 минут"
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Дмитрий КуликовРоссия-1 (телеканал)РоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Судя по изложению событий в данной заметке, выгнать из студии следовало ведущего.
20 декабря, 18:14
Адам Ваксель
39500156
" поскольку у российского лидера очень напряженный график" - все в трудах все в заботах аки пчела... О России думает... В хоккей некогда поиграть...
20 декабря, 18:45
Ксюша Дорофеева
14500148
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