Американского эксперта выгнали из студии "России 1" за "убогий юмор"

Комментируя беседу, Вайнер возмущенно отметил, что политики, по его мнению, беседовали в коридоре.

В ответ Куликов подчеркнул, что Путин и Медведчук встретились там, где удобно, поскольку у российского лидера очень напряженный график.

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.

Он также заявил, что хотел бы выгнать Вайнера, и назвал его "последней мразью". Куликов напомнил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".

После этих слов Вайнер покинул студию, Куликов поддержал это решение.