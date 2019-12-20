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РИА Наука
2019-12-20T17:20+0300
https://ria.ru/20191220/1562656457.html
Ученые нашли древнейший ископаемый лес на планете
https://cdn24.img.ria.ru/images/156265/20/1562652056_0:104:624:455_1036x0_80_0_0_3b1a78528ae7f8b69fb59220e31fd04a.jpg
РИА Новости

Ученые нашли древнейший ископаемый лес на планете

17:17 20.12.2019 (обновлено: 17:20 20.12.2019)
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© Фото : Stein et al., Current Biology, 2019Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
© Фото : Stein et al., Current Biology, 2019
Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 миллионов лет. Это самые древние на сегодняшний день окаменелости доисторического леса. Находка описана в журнале Current Biology.
При обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке Каир в штате Нью-Йорк (США) в 2008 году ученые обнаружили прекрасно сохранившиеся отпечатки корневой системы крупных деревьев, которые были, по мнению палеоботаников, частью огромного леса, который произрастал здесь в середине девонского периода.
Закончив изучение объекта, исследователи выяснили, что это остатки самого древнего леса на планете. Ранее старейшими на планете считались деревья, обнаруженные в местечке Гильбоа, также в штате Нью-Йорк. Их возраст был определен в 385 миллионов лет.
Ученые нанесли на карту границы древнего леса, площадь которого составляла как минимум три тысячи квадратных метров. В нем произрастали по меньшей мере два вида деревьев. Первый — Eospermatopteris — относился к классу кладоксилеевые (Cladoxylopsida) — древовидных хвощей, аналогичных тем, что были найдены в Гильбоа. Второй вид — Archaeopteris — крупные растения с древесным стволом и плоскими папоротниковидными листьями, обладавшие мощной разветвленной корневой системой, отпечатки которой нашли ученые. Длина отдельных корней достигает 11 метров, а толщина — до 15 сантиметров.
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Среднедевонский лес, очевидно, был не таким густым, как современные леса. Отдельные и редкие кладоксилопсиды — безлистные деревья высотой до 10 метров и короткими ветвями перемежались в нем с археоптерисами, напоминавшими сосну, на ветвях которой вместо иголок росли вьющиеся листья, как у папоротника.
Исследователи отмечают, что многоуровневая корневая система археоптерисов сыграла важную роль во взаимодействии древних растений и почв, а значит и в совместной эволюции лесов и атмосферы. Это были одни из первых растений, которые благодаря своим плоским зеленым листьям начали активно улавливать и накапливать углекислый газ из воздуха.
© Фото : Cardiff UniversityОкаменелые остатки самого старого в мире ископаемого леса в карьере из песчаника в Каире, штат Нью-Йорк
Окаменелые остатки самого старого в мире ископаемого леса в карьере из песчаника в Каире, штат Нью-Йорк
© Фото : Cardiff University
Окаменелые остатки самого старого в мире ископаемого леса в карьере из песчаника в Каире, штат Нью-Йорк
"Эти деревья способствовали удалению углекислого газа из атмосферы", — приводятся в пресс-релизе Кардиффского университета слова одного из авторов исследования Кристофера Берри Christopher Berry. — В итоге к концу девонского периода количество углекислого газа в атмосфере уменьшилось до сегодняшнего значения".
Все эти деревья размножались, используя споры, а не семена. Еще один вид растений ученым не удалось идентифицировать.
Исследование также показало, что древнейший на планете лес был уничтожен наводнением. На это указывают находки в тех же слоях окаменелостей рыб. Возможно, именно благодаря тому, что корневая система растений законсервировалась в бескислородной среде морских осадочных отложений, она так хорошо сохранилась.
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