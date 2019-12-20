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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T17:04+0300
https://ria.ru/20191220/1562655609.html
На юге Сирии три человека погибли, подорвавшись на мине, сообщили СМИ
https://cdn22.img.ria.ru/images/151570/89/1515708949_0:76:1215:759_1036x0_80_0_0_89aaa5853929dc510b64bb33a79b7f4c.jpg
РИА Новости

На юге Сирии три человека погибли, подорвавшись на мине, сообщили СМИ

17:04 20.12.2019
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© Фото : SANAСкорая помощь в Сирии
Скорая помощь в Сирии
© Фото : SANA
Скорая помощь в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Трое сирийцев погибли в пятницу на юге страны, подорвавшись на заложенной террористами мине, передает радиостанция Sham FM.
"Трое мирных жителей погибли в результате срабатывания заложенной террористами мины на трассе Джасим – Нава в провинции Дераа", - передает радио.
По данным СМИ, несколько человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате инцидента.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.
Машины Скорой помощи в освобожденном квартале восточного Алеппо в Сирии
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