На юге Сирии три человека погибли, подорвавшись на мине, сообщили СМИ

ДАМАСК, 20 дек - РИА Новости. Трое сирийцев погибли в пятницу на юге страны, подорвавшись на заложенной террористами мине, передает радиостанция Sham FM.
"Трое мирных жителей погибли в результате срабатывания заложенной террористами мины на трассе Джасим – Нава в провинции Дераа", - передает радио.
По данным СМИ, несколько человек, в том числе ребенок, получили ранения в результате инцидента.
Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.