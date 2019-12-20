В Минприроды объяснили, как будут усиливать экологическую экспертизу

"Законопроект носит комплексный характер и направлен на усиление роли оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы в принятии решений о реализации планируемой деятельности... Статут документов, регулирующих указанные вопросы, предполагается "повысить", перенеся с ведомственного уровня на уровень федерального закона и постановления правительства РФ", - говорится в документах.