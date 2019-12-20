В Минприроды объяснили, как будут усиливать экологическую экспертизу

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экологическая экспертиза в России будет усилена после закрепления ее положений в федеральном законе, говорится в документах Минприроды, представленных на заседании Общественного совета ведомства.
Ранее крупные природоохранные организации обратились в правительство с просьбой воспрепятствовать отмене экоэкспертизы, которая, как они предположили, могла произойти в рамках реформы законодательства и введения "регуляторной гильотины".
"Законопроект носит комплексный характер и направлен на усиление роли оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы в принятии решений о реализации планируемой деятельности... Статут документов, регулирующих указанные вопросы, предполагается "повысить", перенеся с ведомственного уровня на уровень федерального закона и постановления правительства РФ", - говорится в документах.
Как уточняется в документах, подготовленные поправки для ужесточения ОВОС будут внесены в федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды" и иные законодательные акты РФ".