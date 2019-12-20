Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T16:46+0300
https://ria.ru/20191220/1562654284.html
В Минприроды объяснили, как будут усиливать экологическую экспертизу
https://cdn23.img.ria.ru/images/153909/98/1539099892_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fb3b3efda103a61d2f7911eef954ab53.jpg
РИА Новости

В Минприроды объяснили, как будут усиливать экологическую экспертизу

16:46 20.12.2019
104
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПобережье Онежского озера в Прионежском районе Республики Карелия
Побережье Онежского озера в Прионежском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Экологическая экспертиза в России будет усилена после закрепления ее положений в федеральном законе, говорится в документах Минприроды, представленных на заседании Общественного совета ведомства.
Ранее крупные природоохранные организации обратились в правительство с просьбой воспрепятствовать отмене экоэкспертизы, которая, как они предположили, могла произойти в рамках реформы законодательства и введения "регуляторной гильотины".
"Законопроект носит комплексный характер и направлен на усиление роли оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы в принятии решений о реализации планируемой деятельности... Статут документов, регулирующих указанные вопросы, предполагается "повысить", перенеся с ведомственного уровня на уровень федерального закона и постановления правительства РФ", - говорится в документах.
Как уточняется в документах, подготовленные поправки для ужесточения ОВОС будут внесены в федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об охране окружающей среды" и иные законодательные акты РФ".
Мусорная угроза
15 июня 2018, 16:15
Мусорная угрозаЖители России производят 70 миллионов тонн мусора в год. Насколько эффективны и безопасны существующие методы утилизации отходов — в инфографике ria.ru
000001
Обсудить 0
Министерство природных ресурсов и экологии РФМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Павильон по продаже табачных изделий
В России усилили контроль за оборотом никотиносодержащей продукции
Ёлочные базары в Москве
Рослесхоз усилил охрану лесов для предотвращения незаконных вырубок
Видеомост Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство
Видеомост "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство"
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге
Путин обвинил Европу в замалчивании фактов о Второй мировой войне
Автомобили полиции
Количество "пьяных" ДТП снизилось почти на 11 процентов с начала года
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко сообщил о паре нерешенных проблем с Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов рассказал о проработке вопроса повышения штрафов за скорость
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Анна Горячёва – Дидона
Ученые выяснили, что поход в театр продлевает жизнь
Большой Москворецкий мост
В Москве проверят информацию о минировании всех мостов
Офис компании Яндекс
Акционеры "Яндекса" одобрили создание Фонда общественных интересов
Окаменевшая корневая система археоптерисов - древнейших на планете деревьев
Ученые нашли древнейший ископаемый лес на планете
Чита
Последний день 2019 года станет выходным более чем в 30 регионах
Вид на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) в Иркутской области
Глава Минприроды рассказал о сложностях при ликвидации отходов БЦБК
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
"Пропавшего" участника протестов в Москве нашли в другом СИЗО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30Разъяренный Санта Клаус разгромил студию на съемках популярного ТВ-шоу
20:26В Венесуэле девять человек погибли при крушении самолета
20:25Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
Лента новостейМолния