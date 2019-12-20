Роухани: Иран прилагает усилия по установлению мира на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 20 дек – РИА Новости. Тегеран прилагает усилия для создания безопасной обстановки на Ближнем Востоке в сотрудничестве со странами региона, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ в Токио.
"Иран всегда прилагал усилия по установлению мира и спокойствия в регионе и мире в содействии и сотрудничестве с региональными странами и соседями. С этой целью главам региональных стран были направлены письма", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
По его словам, Иран также ответственно подходит к обеспечению безопасности в Персидском заливе, безопасность которого подорвана другими странами. Роухани отметил, что для обеспечения безопасности в регионе необходимо избавиться от одностороннего подхода в действиях.
Другой темой переговоров Роухани и Абэ были двусторонние отношения Тегерана и Токио.
По словам президента, Иран и Япония могут расширить сотрудничество в сфере энергетики, новых технологий, медицине, туризме, а также продолжить развитие торгово-экономических отношений двух стран. Роухани добавил, что Тегеран будет приветствовать любой проект, который мог бы увеличить в том числе экспорт иранской нефти.
В свою очередь премьер-министр Японии заявил о заинтересованности Токио в более активном взаимодействии частных секторов для развития экономических отношений.