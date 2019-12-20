Роухани: Иран прилагает усилия по установлению мира на Ближнем Востоке

"Иран всегда прилагал усилия по установлению мира и спокойствия в регионе и мире в содействии и сотрудничестве с региональными странами и соседями. С этой целью главам региональных стран были направлены письма", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.