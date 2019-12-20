Эксперт оценил идею переписи сим-карт в России

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Навести порядок в сфере сим-карт в России требовалось давно. Об этом рассказал RT глава Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.
По его словам, сейчас существует ряд проблем с преступностью и мошенничеством, а создание единой базы не потребует "глобальных затрат".
"Количество операторов в России, которым выданы соответствующие разрешительные документы и лицензии, не так велико. Нужно только обязать все эти данные внести в единую базу данных", — пояснил эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт. По его мнению, такие шаги помогут в борьбе с серым рынком симок, когда злоумышленники оформляют карты на добропорядочных абонентов и используют их в преступных схемах.