Видеомост "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство"

Его участники обсудили вопросы координации взаимодействия молодежных организаций двух стран, приоритетные направления деятельности и планы работы на следующий год. Особое внимание было уделено приближающемуся 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также патриотическому воспитанию молодежи.