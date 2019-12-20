Видеомост "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство"
Мультимедийный видеомост Москва – Минск на тему: "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство!", посвященный деятельности Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза России и Беларуси, прошел 20 декабря в МИА "Россия сегодня".
Мультимедийный видеомост Москва – Минск на тему: "Молодежь Беларуси и России – вместе за Союзное государство!", посвященный деятельности Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза России и Беларуси, прошел 20 декабря в МИА "Россия сегодня".
Его участники обсудили вопросы координации взаимодействия молодежных организаций двух стран, приоритетные направления деятельности и планы работы на следующий год. Особое внимание было уделено приближающемуся 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также патриотическому воспитанию молодежи.
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