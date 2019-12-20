Маас обсудил с Пристайко санкции США против "Северного Потока — 2"

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019

"Конечно, мы говорили о "Северного потоке — 2" и санкциях США. Это неудивительно, что у нас есть расхождения в оценке этих вопросов. Мы, как и прежде, придерживаемся линии, что мы отвергаем экстерриториальные санкции, и эту позицию мы не изменим", - заявил Маас на пресс-конференции после переговоров в Берлине.

Пристайко заявил, что "для партнеров нормально иметь расхождения мнений". "Мы считаем, что наших мощностей достаточно для обеспечения Европы газом, а "Северный поток — 2" обусловлен более политическими причинами, нежели экономическими. Мы можем это также обсуждать", - заявил Пристайко.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.