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2019-12-20T16:24+0300
https://ria.ru/20191220/1562652557.html
Маас обсудил с Пристайко санкции США против "Северного Потока — 2"
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РИА Новости

Маас обсудил с Пристайко санкции США против "Северного Потока — 2"

16:24 20.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что обсудил с украинским коллегой Вадимом Пристайко санкции США против "Северного потока — 2", он подчеркнул позиции сторон в их оценке расходятся.

"Конечно, мы говорили о "Северного потоке — 2" и санкциях США. Это неудивительно, что у нас есть расхождения в оценке этих вопросов. Мы, как и прежде, придерживаемся линии, что мы отвергаем экстерриториальные санкции, и эту позицию мы не изменим", - заявил Маас на пресс-конференции после переговоров в Берлине.

Пристайко заявил, что "для партнеров нормально иметь расхождения мнений". "Мы считаем, что наших мощностей достаточно для обеспечения Европы газом, а "Северный поток — 2" обусловлен более политическими причинами, нежели экономическими. Мы можем это также обсуждать", - заявил Пристайко.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
Россия и Украины пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт. Российская сторона на трехсторонних консультациях с участием ЕК в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Киев прекратил прямые закупки российского газа в ноябре 2015 года, поставляя "голубое" топливо по реверсу из Европы.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу, который уже заявил, что готов незамедлительно подписать его.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
15:34
"Непонятны": ФРГ об американских санкциях против "Северного потока-2"
2120001
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Северный поток — 2Вадим ПристайкоХайко МаасДональд ТрампГазпромМИД УкраиныМИД ГерманииЕврокомиссияГерманияСШАУкраинаВ мире
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