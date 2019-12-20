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Лавров обсудил с сербским коллегой Дачичем косовское урегулирование
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РИА Новости

Лавров обсудил с сербским коллегой Дачичем косовское урегулирование

16:24 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и И. Дачича
Встреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и И. Дачича
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Встреча глав МИД РФ и Сербии С. Лаврова и И. Дачича. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с сербским коллегой Ивицей Дачичем вопросы косовского урегулирования, сообщил МИД РФ.
"Подробно обсуждена ситуация в косовском урегулировании. Подчеркнута важность тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию 1244 СБ ООН и международное право", - говорится в сообщении ведомства о встрече, которая прошла в пятницу в Москве.
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Кроме того, стороны обстоятельно проанализировали вопросы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. "Подчеркнута обоюдная нацеленность на формирование в Балканском регионе атмосферы стабильности и добрососедства", - отмечает МИД России.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
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Ивица ДачичСергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНЕвросоюзСербияВ мире
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