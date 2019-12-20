Лавров обсудил с сербским коллегой Дачичем косовское урегулирование

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с сербским коллегой Ивицей Дачичем вопросы косовского урегулирования, сообщил МИД РФ.

"Подробно обсуждена ситуация в косовском урегулировании. Подчеркнута важность тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию 1244 СБ ООН и международное право", - говорится в сообщении ведомства о встрече, которая прошла в пятницу в Москве.

Кроме того, стороны обстоятельно проанализировали вопросы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки. "Подчеркнута обоюдная нацеленность на формирование в Балканском регионе атмосферы стабильности и добрососедства", - отмечает МИД России.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.