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2019-12-20T15:51+0300
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Последний день 2019 года станет выходным более чем в 30 регионах
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РИА Новости

Последний день 2019 года станет выходным более чем в 30 регионах

15:51 20.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧита
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Власти более чем трех десятков регионов России от Сахалина до Калининграда объявили о том, что последний день уходящего года станет нерабочим для государственных служащих, и рекомендовали всем остальным работодателям поддержать эту инициативу.

День на подготовку к празднику

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
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Министр труда Максим Топилин объяснил, 31 декабря в этом году что невозможно сделать выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Десятого декабря президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что сам президент в последний день года будет работать.
Идею о выходном в последний день года поддержали многие политики, которые согласились с тем, что 31 декабря может стать еще одним домашним праздником, когда вся семья будет занята приятными предновогодними хлопотами, к тому же появление этого выходного может стимулировать россиян накануне работать интенсивнее.
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Опросы в соцсетях

Многие жители России в социальных сетях также поддержали идею об отдыхе в последний день года и призвали местные власти решить этот вопрос для каждой из территорий по отдельности – такое право есть у глав регионов, хотя и они могут принять решение только в отношении сотрудников местных администраций.
Многие руководители территорий, чтобы выяснить отношение населения к новшеству, запустили опросы населения в социальных сетях, что позволило им с большим основанием объявлять о выходном дне 31 декабря.
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Так сделал, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он принял решение по итогам голосования в сторис в соцсети Instagram, в котором приняли участие больше 12 тысяч человек, и 94% проголосовавших ответили утвердительно на вопрос о том, нужен ли в регионе этот выходной.
По этому же пути пошли главы Воронежской, Псковской областей, Приморья, Татарстана, Приамурья и ряда других регионов. Везде, где проводились опросы, жители голосовали активно и высказывались в основном в пользу нововведения, и власти пошли навстречу пожеланиям населения, сделав "первый подарок" к Новому году.
Ну а губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский на своей странице "Вконтакте" написал, что опрос можно было бы провести, но его результат предсказуем, так что он просто своим решением объявил выходной в последний день года и призвал других работодателей последовать его примеру.
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На день раньше

Первые решения о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, власти регионов начали принимать уже через несколько дней после того, как законопроект был внесен в Госдуму.
Одним из первых о новом выходном объявил глава Кировской области Игорь Васильев, который сообщил о том, что отдыхать в последний день года будут сотрудники администрации, и призвал всех работодателей области поддержать эту инициативу. Следом за кировским коллегой идею о переносе подхватил глава Ставрополья Владимир Владимиров.
Позже местные указы подписали губернаторы Томской, Псковской, Ленинградской, Владимирской, Сахалинской, Калининградской, Свердловской, Курганской, Воронежской, Астраханской областей, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Хакассии, Бурятии, Удмуртии и Крыма и других регионов. К концу недели список таких регионов достиг примерно 35 пунктов.
Главы администраций ряда других регионов России также заявили о том, что рассматривают предложение о выходном в последний день года и примут решение в ближайшее время.
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