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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2019-12-20T15:50+0300
https://ria.ru/20191220/1562650461.html
Молодежь Союзного государства запускает проект "Цифровая звезда"
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РИА Новости

Молодежь Союзного государства запускает проект "Цифровая звезда"

15:50 20.12.2019
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Одним из важных проектов 2020 года для молодежи России и Белоруссии станет интернет-портал "Цифровая звезда", посвященный памяти воинам, погибшим в великой Отечественной войне, сообщил председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза России и Белоруссии Александр Лукьянов во время видеомоста Москва-Минск "Молодежь Белоруссии и России – вместе за Союзное государство".

"Начиная с начала следующего года, молодежь России и Белоруссии будет вовлечена в проект, который будет проходить в интернете – "Цифровая звезда". Главная идея цифрового портала Izvezda.info - найти и рассказать людям о памятных местах, захоронениях и памятниках воинам, погибшим на полях войны", - рассказал он.

Лукьянов объяснил, что чтобы стать участником проекта, всем желающим необходимо зарегистрироваться на интернет-платформе и с помощью мобильного устройства сфотографировав памятное место, обозначив геолокацию, а также поставить свою отметку об авторстве данной оцифровки, разместить его в общей базе данных. Система автоматически сгенерируют уникальный QR код для каждого из оцифрованный мест.
Он отметил, что вся предоставленная информация будет проверена на ее корректность.
Член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета по культуре Госдумы РФ Ольга Германова
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Говоря о проекте, он отметил, что подобная идея работала на территории Брянской области, но не была оцифрована. Ценность нового проекта в том, что, благодаря интернету, любой желающий сможет увидеть все памятные места.
"С помощью проекта мы объединим молодежь двух стран на общее дело, дело памяти солдатам, отдавшим свои жизни ради мира на земле", - сказал он.
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