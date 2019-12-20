Молодежь Союзного государства запускает проект "Цифровая звезда"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Одним из важных проектов 2020 года для молодежи России и Белоруссии станет интернет-портал "Цифровая звезда", посвященный памяти воинам, погибшим в великой Отечественной войне, сообщил председатель Молодежной палаты при . Одним из важных проектов 2020 года для молодежи России и Белоруссии станет интернет-портал "Цифровая звезда", посвященный памяти воинам, погибшим в великой Отечественной войне, сообщил председатель Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза России и Белоруссии Александр Лукьянов во время видеомоста Москва-Минск "Молодежь Белоруссии и России – вместе за Союзное государство".

"Начиная с начала следующего года, молодежь России и Белоруссии будет вовлечена в проект, который будет проходить в интернете – "Цифровая звезда". Главная идея цифрового портала Izvezda.info - найти и рассказать людям о памятных местах, захоронениях и памятниках воинам, погибшим на полях войны", - рассказал он.

Лукьянов объяснил, что чтобы стать участником проекта, всем желающим необходимо зарегистрироваться на интернет-платформе и с помощью мобильного устройства сфотографировав памятное место, обозначив геолокацию, а также поставить свою отметку об авторстве данной оцифровки, разместить его в общей базе данных. Система автоматически сгенерируют уникальный QR код для каждого из оцифрованный мест.

Он отметил, что вся предоставленная информация будет проверена на ее корректность.

Говоря о проекте, он отметил, что подобная идея работала на территории Брянской области, но не была оцифрована. Ценность нового проекта в том, что, благодаря интернету, любой желающий сможет увидеть все памятные места.