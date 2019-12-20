Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

"Вчера Верховная рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай…те", - написал президент в пятницу в Facebook.