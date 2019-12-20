Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Ранее в пятницу кабинет министров Украины на заседании в пятницу запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал от Нацполиции Украины до 17.00 мск пятницы закрыть все игорные заведения, работающие под видом лотерейных клубов.
"Вчера Верховная рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай…те", - написал президент в пятницу в Facebook.
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Ранее Зеленский заявил, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.
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