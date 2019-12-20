Пресс-конференция о реализации федерального проекта "Чистая вода"

Участники:
- заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим ЕГОРОВ;
- руководитель проекта по межотраслевому ресурсному моделированию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Елена НЕФЕДОВА;
- общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель комитета по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия" Ильдар НЕВЕРОВ;
- начальник отдела маркетинга Липецкой трубной компании "Свободный сокол" Олег ВОЛКОВ;
- первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод РАСУЛМУХАМЕДОВ.
Модератор мероприятия – телеведущий, продюсер Антон ПРИВОЛЬНОВ.
Федеральный проект "Чистая вода" является частью нацпроекта "Экология", активная реализация которого началась в этом году. Он предполагает модернизацию и строительство водозаборов, а также предприятий водоподготовки. К концу 2024 года 90,8% жителей России должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (сейчас этот показатель составляет 87,5%). Городскому населению к концу 2024 года планируется увеличить обеспечение такой водой до 99% (сейчас – 94,5%).
Как реализуется федеральный проект "Чистая вода"? Какие объекты уже сданы в эксплуатацию? С какими проблемами приходится сталкиваться? Какие дополнительные задачи необходимо решить?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим ЕГОРОВ;
- руководитель проекта по межотраслевому ресурсному моделированию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Елена НЕФЕДОВА;
- общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель комитета по природопользованию и экологии ООО "Деловая Россия" Ильдар НЕВЕРОВ;
- начальник отдела маркетинга Липецкой трубной компании "Свободный сокол" Олег ВОЛКОВ;
- первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод РАСУЛМУХАМЕДОВ.
Модератор мероприятия – телеведущий, продюсер Антон ПРИВОЛЬНОВ.
Федеральный проект "Чистая вода" является частью нацпроекта "Экология", активная реализация которого началась в этом году. Он предполагает модернизацию и строительство водозаборов, а также предприятий водоподготовки. К концу 2024 года 90,8% жителей России должны быть обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (сейчас этот показатель составляет 87,5%). Городскому населению к концу 2024 года планируется увеличить обеспечение такой водой до 99% (сейчас – 94,5%).
Как реализуется федеральный проект "Чистая вода"? Какие объекты уже сданы в эксплуатацию? С какими проблемами приходится сталкиваться? Какие дополнительные задачи необходимо решить?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/