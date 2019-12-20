Пресс-конференция о реализации федерального проекта "Сохранение лесов"

Участники:
- начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир ДМИТРИЕВ;
- управляющий директор Segezha Group по реализации государственных программ развития и лесной политике Николай ИВАНОВ;
- директор департамента по управлению экологическими и климатическими рисками компании En+ Алексей СПИРИН;
- начальник управления землепользования "Лукойл – Западная Сибирь" Михаил КУРНОСОВ.
Модератор мероприятия – телеведущий, координатор экологической площадки "Молодежки ОНФ" Тимофей БАЖЕНОВ.
Цель федерального проекта "Сохранение лесов", который является частью нацпроекта "Экология", – к концу 2024 года обеспечить восстановление лесов в стопроцентном объеме по отношению к площади вырубленных и погибших насаждений. В прошлом году этот показатель составлял 62,3%. В этом году он увеличился до 72%. Еще одна задача – снижение ущерба от лесных пожаров в 2,5 раза. В этом году, по предварительным оценкам, он составил 14,4 млрд рублей при целевом показателе в 20,5 млрд рублей. В связи со сложной лесопожарной ситуацией в этом году было принято решение увеличить бюджетное финансирование модернизации парка лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования с 3,5 млрд до 6,28 млрд рублей. Закуплено 12 с половиной тысяч единиц такой техники и оборудования.
Как частный бизнес может помочь в исполнении федерального проекта "Сохраним лес" в части лесовосстановления? Насколько эффективным в этой сфере может быть механизм государственно-частного партнерства? Есть ли примеры его успешного применения? Что может способствовать его расширению?
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- начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир ДМИТРИЕВ;
- управляющий директор Segezha Group по реализации государственных программ развития и лесной политике Николай ИВАНОВ;
- директор департамента по управлению экологическими и климатическими рисками компании En+ Алексей СПИРИН;
- начальник управления землепользования "Лукойл – Западная Сибирь" Михаил КУРНОСОВ.
Модератор мероприятия – телеведущий, координатор экологической площадки "Молодежки ОНФ" Тимофей БАЖЕНОВ.
Цель федерального проекта "Сохранение лесов", который является частью нацпроекта "Экология", – к концу 2024 года обеспечить восстановление лесов в стопроцентном объеме по отношению к площади вырубленных и погибших насаждений. В прошлом году этот показатель составлял 62,3%. В этом году он увеличился до 72%. Еще одна задача – снижение ущерба от лесных пожаров в 2,5 раза. В этом году, по предварительным оценкам, он составил 14,4 млрд рублей при целевом показателе в 20,5 млрд рублей. В связи со сложной лесопожарной ситуацией в этом году было принято решение увеличить бюджетное финансирование модернизации парка лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования с 3,5 млрд до 6,28 млрд рублей. Закуплено 12 с половиной тысяч единиц такой техники и оборудования.
Как частный бизнес может помочь в исполнении федерального проекта "Сохраним лес" в части лесовосстановления? Насколько эффективным в этой сфере может быть механизм государственно-частного партнерства? Есть ли примеры его успешного применения? Что может способствовать его расширению?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/