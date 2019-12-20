Пресс-конференция о реализации федерального проекта "Сохранение лесов"

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23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Реализация проектов по восстановлению лесов на основе механизмов государственно-частного партнерства: текущая ситуация, проблемы, перспективы".