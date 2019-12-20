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Пресс-конференция о реализации федерального проекта "Сохранение лесов"
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РИА Новости

Пресс-конференция о реализации федерального проекта "Сохранение лесов"

15:22 20.12.2019
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23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Реализация проектов по восстановлению лесов на основе механизмов государственно-частного партнерства: текущая ситуация, проблемы, перспективы".
Участники:
- начальник управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир ДМИТРИЕВ;
- управляющий директор Segezha Group по реализации государственных программ развития и лесной политике Николай ИВАНОВ;
- директор департамента по управлению экологическими и климатическими рисками компании En+ Алексей СПИРИН;
- начальник управления землепользования "Лукойл – Западная Сибирь" Михаил КУРНОСОВ.

Модератор мероприятия – телеведущий, координатор экологической площадки "Молодежки ОНФ" Тимофей БАЖЕНОВ.

Цель федерального проекта "Сохранение лесов", который является частью нацпроекта "Экология", – к концу 2024 года обеспечить восстановление лесов в стопроцентном объеме по отношению к площади вырубленных и погибших насаждений. В прошлом году этот показатель составлял 62,3%. В этом году он увеличился до 72%. Еще одна задача – снижение ущерба от лесных пожаров в 2,5 раза. В этом году, по предварительным оценкам, он составил 14,4 млрд рублей при целевом показателе в 20,5 млрд рублей. В связи со сложной лесопожарной ситуацией в этом году было принято решение увеличить бюджетное финансирование модернизации парка лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования с 3,5 млрд до 6,28 млрд рублей. Закуплено 12 с половиной тысяч единиц такой техники и оборудования.
Как частный бизнес может помочь в исполнении федерального проекта "Сохраним лес" в части лесовосстановления? Насколько эффективным в этой сфере может быть механизм государственно-частного партнерства? Есть ли примеры его успешного применения? Что может способствовать его расширению?

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