Патриарх Кирилл призвал не навязывать прихожанам непосильных постов

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство взвешенно подходить к вопросу о том, как поститься современному человеку, и не навязывать прихожанам непосильных, излишне строгих постов.

В ходе ежегодного епархиального собрания Москвы один из участников обратил внимание на то, что на сегодняшний день отсутствуют общепринятые указания о степени поста для людей, живущих в миру, а те предписания, которые содержатся богослужебных книгах, "являются частью монастырского уклада жизни".

Отвечая на эту реплику, патриарх сказал, что она призывает всех к серьезным размышлениям. Он напомнил, что формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе, соответствующие главы которого восходят к ближневосточной монастырской практике, включающей не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни так называемого сухоядения (запрет на вареную, приготовленную пищу) и даже некоторые дни полного воздержания от еды.

"Очевидно, что современный человек, особенно если он не приучен к посту, и, тем более, в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям. Ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты, желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим постом "постные календари" именно в изложении упомянутой ближневосточной практики. В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику", - сказал патриарх.

Кроме того, добавил он, священник, размышляющий по этому поводу, не может игнорировать тот факт, что существенно более высокая стоимость рыбных изделий, и тем более других морских продуктов, заставляет даже церковные многодетные семьи приобретать более дешевые скоромные продукты, к примеру, в период малых постов.