ФСБ рассказала, как охраняли тайну ядерного щита России

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сверхсекретность в научных лабораториях и в быту, средства охраны и радиомаскировки, отвлекающие мероприятия - все эти меры, как рассказали РИА Новости в Сверхсекретность в научных лабораториях и в быту, средства охраны и радиомаскировки, отвлекающие мероприятия - все эти меры, как рассказали РИА Новости в Федеральной службе безопасности России , позволили в свое время чекистам защитить от иностранных разведок первый отечественный центр по разработке ядерного оружия.

Заслуги советской разведки в овладении атомными секретами хорошо известны благодаря многочисленным книгам и статьям. А вот труд "зеркально противоположной" службы – контрразведки – оставался в тени. При этом что чекисты ещё в 1940-х годах провели большую работу, заложившую основу системы обеспечения секретности ядерных разработок.

Отчасти работа "атомной" контрразведки была наглядно показана в популярных советских фильмах "Ошибка резидента" и "Судьба резидента", где сотрудники КГБ СССР противодействовали западной разведке, пытавшейся подобраться к некоему городу Новотрубинску, в районе которого, как ошибочно предполагали за границей, размещался один из советских атомных комплексов. В кино была показана оперативная игра: подставили иностранной спецслужбе своего сотрудника, снабдили дезинформацией - пробами земли и воды, обработанными так, что те показывали наличие радиации, построили бутафорские сооружения, якобы имеющие отношения к сверхсекретному предприятию. "Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что именно там находится атомное производство", - пояснял на экране генерал Сергеев в исполнении Ефима Копеляна.

Одним из авторов сценария "Резидента…" под псевдонимом "Олег Шмелев" был бывший начальник всей советской контрразведки Олег Грибанов, который после ухода из КГБ в 1960-х годах некоторое время отвечал за безопасность предприятия в городе Заречный (Пенза-19), где собирались ядерные боеприпасы, и который, очевидно, знал, о чем писал.

То, что Советский Союз после войны начал собственные активные разработки по атомной бомбе, для США секретом не являлось. Было понятно, что означает, например, вывоз в СССР из побежденной Германии тамошних ученых-атомщиков, оборудования их лабораторий и урановой руды. Но очень важно было не дать западным разведкам узнать, насколько далеко продвинулся Советский Союз в своих работах по атомной бомбе, чтобы не дать американцам повода превентивно ударить по СССР.

В ноябре 1945 года в структуре органов госбезопасности СССР был организован отдел "К". Основной задачей, возложенной на него, стало проведение контрразведывательной работы на объектах атомной промышленности. Кадровый состав отдела набирался в том числе из опытных сотрудников военной контрразведки СМЕРШ. И контрразведчики успешно выполнили свою работу. Для США, как признавали в самом Вашингтоне, стало полной неожиданностью известие об успешном испытании первого ядерного заряда СССР 29 августа 1949 года – гораздо раньше, чем ожидали по ту сторону Атлантики.

Родиной советского ядерного оружия стал город Саров - там расположилась организация, в 40-х годах названная Конструкторским бюро-11, известная сейчас как Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В преддверии Дня работников органов безопасности ФСБ России предоставила РИА Новости ряд не известных ранее материалов, рассказывающих о вкладе чекистов в создание и развитие саровского ядерного центра.

Сверхсекретный объект

Главной задачей "атомных" чекистов послевоенных лет стало тщательное сохранение информации о работах, проводимых в ядерном центре.

Была разработана целая система мер, призванных не допустить утечки информации, составляющую государственную и военную тайну. Причем режим секретности соблюдался не только в научных лабораториях или на производственных площадках. Он касался всей жизни закрытого города. Даже специальное постановление Совета Министров СССР о создании КБ-11 гласило, что это конструкторское бюро "по разработке и изготовлению опытных образцов реактивных двигателей".

Ряд мероприятий был направлен на сохранение в тайне дислокации КБ-11. Неоднократно изменялись его условные наименования ("Объект 550", "База 112", "Приволжская контора Главгорстроя" и другие). В 1954 году вышел закрытый указ президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении поселку, где расположился сверхсекретный объект, статуса города областного подчинения с наименованием Кремлев.

Затем в названии стали использовать "легальное" название соседнего Арзамаса, но с цифровым обозначением. В 1960 году атомград стал Арзамасом-75. С 1966 года начал именоваться Арзамасом-16. В 1994 году город рассекретили, и он опять стал Кремлевом. В 1995 году ему присвоили нынешнее название - Саров.

Всех, кого брали на работу в КБ-11, тщательно проверялись. Личную переписку они вели по адресу: "Москва, Центр-300". Им запрещалось в этих письмах сообщать какие-либо сведения, которые могли раскрыть местонахождение объекта (не только названия рек и заповедников, но и наименование церквей и соборов), а также фотографировать здания, сооружения и местность без разрешения начальников режимных отделов.

Выезд из города допускался в случаях убытия в служебные командировки или в отпуск. Командировочным сотрудникам запрещалось сообщать посторонним лицам места командировок, на время них личная переписка и телефонная связь полностью исключались.

Очень строгий режим засекреченности соблюдался и в США. Об этом писал в вышедшей в 1960-е годы книге "Теперь об этом можно рассказать" американский генерал, куратор атомной программы США "Манхэттенский проект" Лесли Гровс. Американцы охраняли атомные тайны как от германской разведки, так и от союзника по антигитлеровской коалиции – Советского Союза. В американском правительстве был строго ограничен круг лиц, которым было известно назначение проводимых работ, допуск к таким данным правительственных чиновников можно получить только по личному разрешению президента США.

В рамках проекта действовала специально созданная контрразведывательная служба, которая еще и охраняла наиболее ответственных лиц. Проводились специальные мероприятия по изъятию из библиотек всех ранее открытых публикаций по исследованиям в области атомной энергии. А ученым, занятым в создании американской атомной бомбы, были присвоены псевдонимы, применявшиеся при переписке и в повседневном общении.

Несмотря на все эти меры, советская разведка все же проникла внутрь "Манхэттенского проекта".

Как ЦРУ водили за нос

В конце 1940-х – начале 50-х годов, как рассказали в ФСБ, участились случаи заброски в СССР агентов-парашютистов, которым ставилась прямая задача – обнаружить объект, где русские разрабатывают атомное оружие. Советская контрразведка провела ряд отвлекающих мероприятий, позволивших долгое время водить американцев за нос. Чтобы проверить эти данные, ЦРУ пришлось затратить впустую немало сил и средств. И долгое время американцы не имели ни малейшего представления о русском ядерном центре. А каждое новое ядерное испытание СССР было нежданным сюрпризом для вероятного противника.

К середине 1950-х годов окончательно сложилась режимно-секретная система саровского ядерного центра. В последующие годы дополнительно были созданы службы по внедрению технических средств охраны, радиомаскировки, аналитической службы и подразделения по противодействию иностранным техническим разведкам.

Однажды имел место такой эпизод, о котором вспоминал полковник госбезопасности Степан Жмулев, работавший заместителем директора саровского ядерного центра по режиму и охране, а позже – заместителем управления режима и охраны "штаба" советской атомной промышленности, министерства среднего машиностроения СССР.

"Мы знали, что наш тогдашний главный противник – Соединенные Штаты Америки – стремятся добыть как можно больше информации о Арзамасе-16. В начале 60-х годов были получены разведывательные данные о том, что ЦРУ, возможно, удалось внедрить своего агента на объект. Об этом косвенно свидетельствовало то обстоятельство, что у американцев вдруг стали появляться материалы, касающиеся нашего города. На основании этих данных было заведено дело оперативного розыска агента противника", - рассказывал Жмулев.

По его словам, в розыске участвовали органы контрразведки практически всей страны, была проведена большая оперативно-аналитическая работа. В конце концов удалось убедительно доказать, что утечка информации в основном произошла за счет хорошо налаженной спецслужбами США космической разведки.

"А это обстоятельство ранее нами в достаточной мере не учитывалось. Срочно пришлось предпринимать дополнительные меры защиты секретов от этого вида шпионажа. И скоро стало известно, что американцы в результате наших усилий вновь стали испытывать "информационный голод" касаемо всего, что было связано с Арзамасом-16", - добавлял ветеран.

Экономия государственных денег

Впрочем, советские контрразведчики занимались не только вопросами сохранности военной и государственной тайны, но и другими аспектами создания ядерного оружия.

Так, в середине 60-х годов при усовершенствовании ядерных зарядов существенное внимание стало уделяться вопросам экономии государственных средств на их производство. Тогда чекисты провели большую работу по предупреждению испытания одного из изделий - так сами атомщики называют ядерные заряды.

"Оно уже прошло необходимую экспертную оценку на его полную готовность к испытаниям. Но мы получили информацию, что изделие вышло "сырым", недоработанным и могло на испытаниях либо вообще не сработать, либо сработать на недостаточной мощности", - вспоминал Степан Жмулев. "Таким образом, десятки миллионов народных рублей могли быть затраченными впустую, а это уже било и по экономике страны, и по нашей обороноспособности в целом", - пояснял ветеран.

После тщательной проверки первоначальная информация КГБ подтвердилась. Была создана специальная научная комиссия, которая пришла к аналогичным выводам, и изделие сняли с испытаний. "Приятно было потом услышать слова трижды Героя Социалистического Труда, главного научного руководителя ядерного центра академика Юлия Борисовича Харитона, который на одном из заседаний по этому вопросу заявил: "Чекисты были правы, изделие действительно оказалось недостаточно доработанным", - вспоминал Жмулев.

Новейшая история: легче не стало

К началу 90-х годов территориальная засекреченность Арзамаса-16 потеряла свое прежнее значение, и постепенно были сняты ограничения выезда за рубеж отечественных ученых и специалистов, вдобавок существенно облегчился въезд в город людям, не проживающим в закрытом Сарове. Однако работы для органов госбезопасности не стало меньше.

Иностранные спецслужбы, прежде всего из стран Запада во главе с США, не снижали интерес к отечественным ядерным технологиям. А специалистов ядерного центра, посещавших по служебным делам США, ФБР неоднократно подвергала странным "опросам", которые больше походили на требования выдать сведения, составляющие государственную тайну.

"Американцы по-прежнему проявляют особую активность, пытаясь всеми правдами и неправдами получить доступ к информации о российском оборонном потенциале", - отмечают в ФСБ.

Ртутные аферисты

Не оставались без пристального внимания ФСБ и чисто уголовные деяния, связанные с попытками ряда жителей Сарова организовать продажу ядерных веществ. Так, в 2003 году до суда было доведено дело о крупном мошенничестве, предпринятом преступной группой, в которую входил местный предприниматель – майор милиции. Злоумышленники изготовили макет контейнера, якобы содержащего оружейный плутоний (на самом деле его наполнили ртутью), после чего стали искать покупателя. Выходили даже на посольства ряда иностранных государств.

Неудивительно, что скоро по линиям спецслужб стала распространяться информация о том, что из России может произойти утечка элементов ядерного оружия. Перед ФСБ встала задача – не просто дать по рукам мошенникам, но и устроить над ними открытый суд, чтобы доказать: в Сарове ядерное оружие никто не ворует, там имеет место обычная афера. Чекисты воспользовались тем, что мошенники нашли себе покупателя, жителя Нижнего Новгорода, и уже выудили у него почти 50 тысяч долларов. Когда нижегородец сам стал подозревать обман, на него вышли, с ним побеседовали, и он написал заявление в прокуратуру. Аферистов арестовали и осудили на длительные сроки лишения свободы.