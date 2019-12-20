В нижегородском лесу нашли пакеты с отрезанными ногами

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медико-криминалистическая и генетическая. Следователи СК устанавливают личность погибшего, а также людей, причастных к преступлению. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.