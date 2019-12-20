В нижегородском лесу нашли пакеты с отрезанными ногами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Человеческие останки в пакетах обнаружили в лесу в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Днем 19 декабря жительница Балахны обнаружила в лесополосе, расположенной рядом с улицей Челюскинцев на окраине города, полимерные пакеты, в которых находились две нижние конечности человека.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медико-криминалистическая и генетическая. Следователи СК устанавливают личность погибшего, а также людей, причастных к преступлению. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.