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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-20T15:01+0300
https://ria.ru/20191220/1562647231.html
Телескоп "Хаббл" обнаружил сверхлегкие планеты
https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/81/1562638125_47:152:1794:1135_1036x0_80_0_0_bd6ab798e6ab75c18dce7d6318cd537f.jpg
РИА Новости

Телескоп "Хаббл" обнаружил сверхлегкие планеты

15:01 20.12.2019
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© NASA / ESA/STScIТри планеты системы Kepler 51 в сравнении с планетами Солнечной системы
Три планеты системы Kepler 51 в сравнении с планетами Солнечной системы
© NASA / ESA/STScI
Три планеты системы Kepler 51 в сравнении с планетами Солнечной системы
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые с помощью космического телескопа "Хаббл" смогли оценить плотность экзопланет в звездной системе Kepler-51, находящейся в 2400 световых лет от Земли. Все три планеты оказались сверхлегкими, аналогов которым в Солнечной системе нет. Описание открытия предварительно опубликовано на сайте arXiv.org.
"Хаббл" обнаружил планетную систему у похожей на Солнце звезды Kepler-51 в созвездии Лебедя еще в 2012 году, но до последнего времени не хватало данных, чтобы рассчитать их плотность. Недавние наблюдения позволили астрономам получить данные о размере, массе и некоторых особенностях химического состава трех из четырех известных планет системы: Kepler-51 b, Kepler-51 c и Kepler-51 d.
Хотя по размерам эти экзопланеты сравнимы с Сатурном и Юпитером, они примерно в сто раз легче газовых гигантов Солнечной системы — их плотность составляет менее 0,1 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, примерно такую плотность имеет сахарная вата. Это самые легкие из всех когда-либо обнаруженных экзопланет.
Ученые говорят об открытии нового класса сверхлегких планетных тел, которые, возможно, представляют собой кратковременную переходную фазу в эволюции планет. Их огромные размеры связаны с наличием мощного слоя атмосферы, состоящей из водорода и гелия с примесью метана. Во внешних слоях атмосферы ученые не обнаружили воду.
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"Это было совершенно неожиданно, — приводятся в пресс-релизе Колорадского университета в Боулдере слова первого автора статьи Джессики Либби-Робертс (Jessica Libby-Roberts). — Мы планировали наблюдать за крупными водосодержащими молекулами, но их просто не было".
Нижние слои недоступны для наблюдений из-за метановой дымки и плотных облаков, непрозрачных для приборов. Возможно, эти облака насыщены мелкими кристаллами соли, также как облака Титана — самого крупного спутника Сатурна.
Сравнивая спектры трех планет Kepler-51 между собой и с другими газовыми планетами за пределами Солнечной системы, авторы пришли к выводу, что образование облаков, или дымки связано с температурой планеты — чем больше остывает планета, тем более мутной она становится.
Сама система Kepler-51 очень молодая — ей всего 500 миллионов лет (для сравнения возраст Солнечной системы — более 4,5 миллиардов). Ее планеты еще находятся в стадии развития. Ученые предполагают, что они образовались намного дальше от своей звезды, за пределами "снеговой линии", а теперь мигрируют внутрь системы, теряя свою ледяную составляющую, сбрасывая в окружающее пространство миллиарды тонн вещества в секунду. Если этот процесс будет длиться достаточно долго, то планеты сильно уменьшатся в размерах.
По расчетам ученых, ближайшая к звезде планета Kepler-51 b через миллиард лет будет выглядеть как уменьшенная и более горячая версия Нептуна. Подобный тип планет — самый распространенный по всему Млечному Пути. А Kepler-51 d, расположенная дальше от звезды, скорее всего, так и останется сверхлегкой гигантской планетой, хотя и потеряет часть своей атмосферы.
"Эта система представляет собой уникальную лабораторию для проверки теорий ранней эволюции планет", — говорит еще один автор исследования Закори Берта-Томпсон (Zachory Berta-Thompson).
Ученые надеются, что космический телескоп "Джеймс Уэбб", который заменит на орбите "Хаббл", с его большей чувствительностью к длинным инфракрасным волнам, позволит детальнее изучить состав сверхлегких планет.
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РИА НаукаКосмосэкзопланетафизикаХабблСША
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