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Туризм
2019-12-20T15:54+0300
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В Сочи планируют обустроить набережную без кафе, закрывающих море
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РИА Новости

В Сочи планируют обустроить набережную без кафе, закрывающих море

15:54 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевНабережная в Сочи
Набережная в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Власти Сочи создали рабочую группу и разрабатывают проект обновленной набережной без кафе, которые закрывают вид на море, сообщил журналистам мэр курорта Алексей Копайгородский.
По его словам, проект новой центральной набережной Сочи стоимостью около 14 миллиардов рублей был создан в рамках подготовки к Олимпийским играм 2014 года и прошел экспертизу. Однако не был реализован.
"Сейчас мы его возобновляем, проводим исследования и изыскания. Уже создана рабочая группа, чтобы оценить все земельные, имущественные вопросы", — заявил Копайгородский.
Он отметил, что жители города высказывались за снос всех кафе и торговых точек, которые закрывают вид на море.
"Нам этого хочется, но мы должны понимать, что все эти кафе находятся в собственности, и нужно вступать в переговоры. Это будет делаться не на один год, а десятилетия. Это очень трудный процесс", — пояснил мэр.
Он добавил, что к февралю будет готов план набережной с отмеченными на ней частными объектами.
Также власти города занимаются приведением к единому архитектурному облику других прогулочных мест: парков, набережных, скверов.
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