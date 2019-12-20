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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T14:46+0300
https://ria.ru/20191220/1562645829.html
Россия зафиксировала 58 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199277_0:168:1947:1263_1036x0_80_0_0_0c3a86574f8b075b0aa34f1ca25b9741.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 58 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:46 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 58 нарушений, Турция - 57, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 58 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 12, Идлиб – 29, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 57 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 17, Хама – 19, Алеппо – шесть", - говорится в бюллетене.
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В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в городе Алеппо выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны; в населенном пункте Хараб-Ашет (провинция Алеппо) было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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