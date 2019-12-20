Россия зафиксировала 58 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 58 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 13, Алеппо – 12, Идлиб – 29, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 57 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 17, Хама – 19, Алеппо – шесть", - говорится в бюллетене.

В течение суток центром по примирению были проведены две гуманитарные акции - в городе Алеппо выдано 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны; в населенном пункте Хараб-Ашет (провинция Алеппо) было выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.