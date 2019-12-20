В Твери проверяют информацию о падении крыши остановки на женщину

В ночь на четверг в регионе резко ухудшилась погода. Порывы ветра в областном центре достигали 20-25 метров в секунду. По данным мэрии, в городе ветер повалил несколько деревьев и остановки транспорта, однако, как информировали власти, никто не пострадал.