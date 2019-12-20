В Твери проверяют информацию о падении крыши остановки на женщину

В ночь на четверг в регионе резко ухудшилась погода. Порывы ветра в областном центре достигали 20-25 метров в секунду. По данным мэрии, в городе ветер повалил несколько деревьев и остановки транспорта, однако, как информировали власти, никто не пострадал.
Вчера, 11:56В Подмосковье при падении дерева погибла женщина
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что 19 декабря 2019 года в поселке Химинститута города Твери штормовой ветер снес крышу остановки, конструкция упала на 75-летнюю женщину, которая ждала автобус, причинив ей множественные травмы... Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.