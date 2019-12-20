На Урале прокуратура проверит информацию об уроках в коридоре школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура в городе Краснотурьинск Прокуратура в городе Краснотурьинск Свердловской области проводит проверку информации об организации учебного процесса в коридоре школы, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

"Прокуратура города Краснотурьинск организовала проверку соблюдения законодательства об образовании по сообщению СМИ о проведении уроков в коридоре образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с лета 2018 года из-за ветхого состояния здания школы №2 учебный процесс был переведен в здание школы №15, при этом для организации учебного процесса в один из коридоров школы №15 были выставлены парты, за которыми и происходят занятия с учениками школы №2.

Сотрудники прокуратуры намерены опросить директора школы №2, руководителя управления образования Краснотурьинска, других ответственных должностных лиц. Также будет запрошена необходимая документация. Кроме того, будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса.