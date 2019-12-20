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На Урале прокуратура проверит информацию об уроках в коридоре школы
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РИА Новости

На Урале прокуратура проверит информацию об уроках в коридоре школы

14:21 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Прокуратура в городе Краснотурьинск Свердловской области проводит проверку информации об организации учебного процесса в коридоре школы, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
"Прокуратура города Краснотурьинск организовала проверку соблюдения законодательства об образовании по сообщению СМИ о проведении уроков в коридоре образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, с лета 2018 года из-за ветхого состояния здания школы №2 учебный процесс был переведен в здание школы №15, при этом для организации учебного процесса в один из коридоров школы №15 были выставлены парты, за которыми и происходят занятия с учениками школы №2.
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Сотрудники прокуратуры намерены опросить директора школы №2, руководителя управления образования Краснотурьинска, других ответственных должностных лиц. Также будет запрошена необходимая документация. Кроме того, будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при организации учебного процесса.
По результатам проверки будет дана оценка организации учебного процесса и охране здоровья детей. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет ведомство.
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