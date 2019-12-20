В Верхневолжье принят закон о знаке "Слава отца"

ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Тверской области в пятницу одобрили закон об учреждении в регионе новой награды – почетного знака Депутаты Законодательного собрания Тверской области в пятницу одобрили закон об учреждении в регионе новой награды – почетного знака Тверской области "Слава отца".

Награда, с инициативой введения которой выступил губернатор области Игорь Руденя, будет вручаться с 1 января 2020 года. Ей будут награждать за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций Верхневолжья.

Награжденным знаком "Слава отца" предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.

По мнению главы региона, получить награду почетно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей.

"Это пример для других. Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям", - отметил Руденя.