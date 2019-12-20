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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-20T14:06+0300
https://ria.ru/20191220/1562641123.html
В Верхневолжье принят закон о знаке "Слава отца"
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РИА Новости

В Верхневолжье принят закон о знаке "Слава отца"

14:06 20.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 20 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Тверской области в пятницу одобрили закон об учреждении в регионе новой награды – почетного знака Тверской области "Слава отца".
Награда, с инициативой введения которой выступил губернатор области Игорь Руденя, будет вручаться с 1 января 2020 года. Ей будут награждать за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение лучших семейных традиций Верхневолжья.
Награжденным знаком "Слава отца" предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 50 тысяч рублей.
По мнению главы региона, получить награду почетно не только для ее обладателя, но и для всей семьи, для детей.

"Это пример для других. Многодетная семья – это тверская традиция, российская традиция. Очень важно отношение нашей молодёжи к семейным устоям", - отметил Руденя.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что всего в настоящее время на территории Верхневолжья действуют 18 видов социальных выплат для семей с детьми.
Галина Карелова
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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