В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Восемь районных судов эвакуированы в Москве из-за сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Сотрудники и посетители покинули здание", - отметили в суде.
Там уточнили, что эвакуированы Чертановский, Люблинский, Хорошевский, Коптевский, Тимирязевский, Головинский, Никулинский и Черемушкинский суды.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Волна "минирований" судов, станций метро, вокзалов, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже три недели. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.