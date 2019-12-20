Патриарх разъяснил вопрос о поминовении умерших без крещения младенцев

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Церковь не может совершать поминовение умерших некрещеных младенцев за Божественной литургией, на панихидах и других поминальных службах, подтвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Церковь не может совершать поминовение умерших некрещеных младенцев за Божественной литургией, на панихидах и других поминальных службах, подтвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы

В ходе ответов на вопросы один из участников собрания обратил внимание на то, что недавно был благословлен и введен в практику чин отпевания некрещеных младенцев, и в связи с этим возникают разногласия относительно поминовения таковых за другими богослужениями. Патриарха спросили, действительно ли одобренный чин дает право поминовения младенцев, умерших без крещения, за Божественной литургией и на заупокойных службах.

"В самом этом вопросе содержится ошибка. Никакого "чина отпевания некрещеных младенцев" не существует. В прошлом году Священным Синодом было благословлено к употреблению "Последование о усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения", - ответил предстоятель.

По словам патриарха, молитвенное последование содержит в основном молитвы об утешении скорбящих родственников умершего младенца, а также две фразы, в которых молящиеся просят "о благой участи для младенца".