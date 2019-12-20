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Религия и мировоззрение
2019-12-20T13:57+0300
https://ria.ru/20191220/1562640221.html
Патриарх разъяснил вопрос о поминовении умерших без крещения младенцев
https://cdn23.img.ria.ru/images/153306/77/1533067762_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d40f59ef6e1cc1b172d7ee112762fc3.jpg
РИА Новости

Патриарх разъяснил вопрос о поминовении умерших без крещения младенцев

13:57 20.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ храме
В храме
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В храме. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Церковь не может совершать поминовение умерших некрещеных младенцев за Божественной литургией, на панихидах и других поминальных службах, подтвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы.
В ходе ответов на вопросы один из участников собрания обратил внимание на то, что недавно был благословлен и введен в практику чин отпевания некрещеных младенцев, и в связи с этим возникают разногласия относительно поминовения таковых за другими богослужениями. Патриарха спросили, действительно ли одобренный чин дает право поминовения младенцев, умерших без крещения, за Божественной литургией и на заупокойных службах.
"В самом этом вопросе содержится ошибка. Никакого "чина отпевания некрещеных младенцев" не существует. В прошлом году Священным Синодом было благословлено к употреблению "Последование о усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения", - ответил предстоятель.
По словам патриарха, молитвенное последование содержит в основном молитвы об утешении скорбящих родственников умершего младенца, а также две фразы, в которых молящиеся просят "о благой участи для младенца".
"В чем может быть благость этой участи? Мы не знаем. Учение Церкви не дает ответа на вопрос о том, что уготовано справедливым и милосердным Богом для младенцев, умерших без крещения. Если же прямо ответить на заданный вопрос, то: нет, одобренный чин не открывает возможность поминовения младенцев, умерших без Святого Крещения, за Божественной литургией, на панихидах и заупокойных литиях", - отметил предстоятель РПЦ.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваОбщество
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