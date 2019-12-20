Власти Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов

СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Власти Власти Сочи к 75-летию Победы наведут порядок во всех домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, после жалобы президенту РФ, сообщил журналистам мэр Алексей Копайгородский

В четверг на большой пресс-конференции президента РФ журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату. Также он пожаловался президенту на местных чиновников, которые, по его словам, сносят вновь построенные дома, вместо того чтобы передавать жильё ветеранам и инвалидам войны.

При этом, по данным властей, в этих домах не проживают сейчас ветераны Великой Отечественной войны, а часть квартир в них предоставлена в качестве служебных.

"С начала декабря заработал муниципальный штаб по подготовке к 75-летию Великой Победы... Мы в ближайшее время наведём порядок и во всех домах, где проживают наши уважаемые ветераны", - заявил Копайгородский.

Он пояснил, что в Сочи проживают 172 участника Великой Отечественной войны, а всего приравненных к категории ветеран, кроме ветеранов труда, на курорте зарегистрировано около 2,7 тысячи человек.