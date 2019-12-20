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Власти Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов
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РИА Новости

Власти Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов

13:45 20.12.2019
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© Фото : Администрация Краснодарского краяМэр Сочи Алексей Копайгородский
Мэр Сочи Алексей Копайгородский
© Фото : Администрация Краснодарского края
Мэр Сочи Алексей Копайгородский
СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Власти Сочи к 75-летию Победы наведут порядок во всех домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, после жалобы президенту РФ, сообщил журналистам мэр Алексей Копайгородский.
В четверг на большой пресс-конференции президента РФ журналист рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию Победы, превращены в трущобы, ночлежки, а городские власти используют эти объекты в собственных целях - заселяют посторонних лиц и взимают плату. Также он пожаловался президенту на местных чиновников, которые, по его словам, сносят вновь построенные дома, вместо того чтобы передавать жильё ветеранам и инвалидам войны.
При этом, по данным властей, в этих домах не проживают сейчас ветераны Великой Отечественной войны, а часть квартир в них предоставлена в качестве служебных.
"С начала декабря заработал муниципальный штаб по подготовке к 75-летию Великой Победы... Мы в ближайшее время наведём порядок и во всех домах, где проживают наши уважаемые ветераны", - заявил Копайгородский.
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Он пояснил, что в Сочи проживают 172 участника Великой Отечественной войны, а всего приравненных к категории ветеран, кроме ветеранов труда, на курорте зарегистрировано около 2,7 тысячи человек.
"Одна из задач, чтобы во всех четырех районах нашего города обойти все квартиры, все дома, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Мы их бережем, заботимся о них, создаём условия, чтобы им было комфортно. Постоянно мониторим их состояние здоровья... Будет проведена серьезная, масштабная работа", - добавил Копайгородский.
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