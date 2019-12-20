Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T13:39+0300
https://ria.ru/20191220/1562638359.html
СПЧ проследит за правоприменительной практикой закона об иноагентах
https://cdn22.img.ria.ru/images/156003/84/1560038426_0:276:3072:2004_1036x0_80_0_0_1d732e5c1c247cc6c0d47f0407e1f201.jpg
РИА Новости

СПЧ проследит за правоприменительной практикой закона об иноагентах

13:39 20.12.2019
76
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет следить за правоприменительной практикой закона об иностранных агентах, чтобы не допустить его расширительного толкования, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении закона об иностранных агентах надо избежать расширительного толкования.
"Это во многом наша тема, тема нашего Совета. У нас иногда любят правоохранители направо и налево закон (в расширенном толковании – ред.) применять, как это было много раз... Вот ни в коем случае нельзя этого допустить. Сейчас важно, чтобы, как президент сказал, избежать расширительного толкования", - сказал Фадеев РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 15:09Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин призвал избежать расширительного толкования закона об иноагентах
Он отметил, что Совет обязательно будет следить за правоприменительной практикой закона. "Найдем инструменты. У нас коллеги в Совете за этим внимательно наблюдают", - пояснил глава СПЧ.
В декабре в РФ был принят закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах. Согласно документу, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч и на юрлиц - 500 тысяч. За повторное нарушение предлагалось штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлица - на 1 миллион рублей.
За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 01:25
ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
000003
Обсудить 0
Валерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинМоскваРоссияСШАОбщество
Рекомендуем
Валерий Фадеев
Глава СПЧ Фадеев считает разумным усилить парламент
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Комитет ГД готов к межпарламентскому диалогу в "нормандском формате"
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
В Киеве пострадали четыре полицейских в ходе потасовки
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
В Госдуме прокомментировали рекомендации в США по RT и Sputnik
Сотрудники МЧС снимают с опоры Крымского моста мужчину. 20 декабря 2019
В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
Франц Клинцевич
СФ готов к участию в межпарламентском диалоге в "нормандском формате"
Молодой человек оставляет цветы у площади Воровского на пересечении улиц Кузнецкий мост и Большая Лубянка
Бастрыкин заверил, что ЧП на Лубянке тщательно расследуют
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Глава НАСА подтвердил проблемы с выведением Starliner на орбиту
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. 20 декабря 2019
Путин предоставит лидерам СНГ копии документов о Второй мировой войне
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге семь судов эвакуируют из-за угроз минирования
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве эвакуировали восемь судов из-за сообщений о минировании
SIM-карта
В Госдуме прокомментировали идею о борьбе с "серыми" сим-картами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания документов по результатам заседания Высшего евразийского экономического совета
Путин: СНГ никогда не забудет подвига советских людей во время войны
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В ГД связали выполнение "Минска-2" с возобновлением отношений с Киевом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния