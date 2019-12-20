СПЧ проследит за правоприменительной практикой закона об иноагентах

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет следить за правоприменительной практикой закона об иностранных агентах, чтобы не допустить его расширительного толкования, сообщил глава Совета Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) будет следить за правоприменительной практикой закона об иностранных агентах, чтобы не допустить его расширительного толкования, сообщил глава Совета Валерий Фадеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в отношении закона об иностранных агентах надо избежать расширительного толкования.

"Это во многом наша тема, тема нашего Совета. У нас иногда любят правоохранители направо и налево закон (в расширенном толковании – ред.) применять, как это было много раз... Вот ни в коем случае нельзя этого допустить. Сейчас важно, чтобы, как президент сказал, избежать расширительного толкования", - сказал Фадеев РИА Новости.

Он отметил, что Совет обязательно будет следить за правоприменительной практикой закона. "Найдем инструменты. У нас коллеги в Совете за этим внимательно наблюдают", - пояснил глава СПЧ.

В декабре в РФ был принят закон о штрафах до 5 миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах. Согласно документу, нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц - 50 тысяч и на юрлиц - 500 тысяч. За повторное нарушение предлагалось штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц - на 100 тысяч и юрлица - на 1 миллион рублей.

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение - более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юрлиц - 5 миллионов рублей.