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Пушилин: более 50 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство
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РИА Новости

Пушилин: более 50 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

13:12 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили по упрощенной системе российские паспорта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент гражданство Российской Федерации получили более 51 тысячи жителей республики, и количество желающих с каждым днем только увеличивается", - сказал Пушилин во время обращения к Народному совету ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин
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Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияВ мире
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