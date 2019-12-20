Пушилин: более 50 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Более 50 тысяч жителей самопровозглашенной Более 50 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили по упрощенной системе российские паспорта, сообщил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин

"На данный момент гражданство Российской Федерации получили более 51 тысячи жителей республики, и количество желающих с каждым днем только увеличивается", - сказал Пушилин во время обращения к Народному совету ДНР.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись центры выдачи российских паспортов. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.