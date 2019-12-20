Мэрия Якутска опровергла новость о сбое в работе теплицы

ЯКУТСК, 20 дек - РИА Новости. Мэрия Якутска опровергла новость о нарушении температурного режима в теплице "Саюри", якобы ставшего причиной снижения урожая огурцов и задержек в поставках контрагентам, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации города.
Круглогодичную теплицу в качестве эксперимента построили в селе Сырдах города Якутска в 2016 году. Инициаторами проекта стали руководство города и местный Алмазэргиэнбанк, которые привлекли к сотрудничеству японскую компанию Hokkaido Corporation. Объект впервые построен в условиях вечной мерзлоты, не имеет аналогов в мире. Овощи из данной теплицы поступают в магазины города, а также в социальные учреждения. Учредителем ООО "Саюри" является муниципальное предприятие "Горснаб".
"В тепличном комплексе "Саюри" соблюдается нормальный температурный режим, несмотря на похолодание наружного воздуха, никаких сбоев в работе газового оборудования и освещения нет. Генеральный директор МУП "Горснаб" Георгий Гаврильев опроверг информацию, опубликованную в некоторых СМИ. Со ссылкой на неназванные источники в ней говорится, что в круглогодичной теплице из-за холодов снизился урожай", - рассказали в департаменте.
По словам руководителя, спад производства огурцов связан с плановой сменой оборота, увеличение урожайности ожидается на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что в мае 2019 года власти Якутска и инвесторы из Японии дали старт второй очереди строительства круглогодичной теплицы "Саюри" в регионе, куда овощи завозятся восемь месяцев в году.