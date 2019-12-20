Мэрия Якутска опровергла новость о сбое в работе теплицы

Круглогодичную теплицу в качестве эксперимента построили в селе Сырдах города Якутска в 2016 году. Инициаторами проекта стали руководство города и местный Алмазэргиэнбанк, которые привлекли к сотрудничеству японскую компанию Hokkaido Corporation. Объект впервые построен в условиях вечной мерзлоты, не имеет аналогов в мире. Овощи из данной теплицы поступают в магазины города, а также в социальные учреждения. Учредителем ООО "Саюри" является муниципальное предприятие "Горснаб".