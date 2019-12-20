Источник в МИД прокомментировал соглашение Анкары и ливийского ПНС

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заключенное соглашение между Анкарой и главой Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у Москвы большую тревогу, сообщил РИА Новости источник в МИД.
"Это вызывает много вопросов, это затрагивает интересы соседних стран, ситуация сложная",- сказал источник журналистам.
Он отметил, что Москву "конечно беспокоит" возможность введения турецких войск в Ливию.
"Есть и резолюции СБ ООН, есть и решения по оружейному эмбарго, так что здесь много вопросов. Пока не урегулирован конфликт, такое военное внешнее вмешательство может осложнить обстановку", - отметил он.
Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава триполийского правительства Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашения о взаимопонимании в военной сфере и по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.