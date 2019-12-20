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Источник в МИД прокомментировал соглашение Анкары и ливийского ПНС
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РИА Новости

Источник в МИД прокомментировал соглашение Анкары и ливийского ПНС

12:56 20.12.2019 (обновлено: 13:14 20.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Заключенное соглашение между Анкарой и главой Правительства национального согласия Ливии во главе с Файезом Сарраджем, а также возможность введения войск Турции в Ливию вызывают у Москвы большую тревогу, сообщил РИА Новости источник в МИД.
"Это вызывает много вопросов, это затрагивает интересы соседних стран, ситуация сложная",- сказал источник журналистам.
Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 20:53
В МИД Египта раскритиковали соглашение между Турцией и ПНС Ливии
Он отметил, что Москву "конечно беспокоит" возможность введения турецких войск в Ливию.

"Есть и резолюции СБ ООН, есть и решения по оружейному эмбарго, так что здесь много вопросов. Пока не урегулирован конфликт, такое военное внешнее вмешательство может осложнить обстановку", - отметил он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава триполийского правительства Файез Саррадж в конце ноября подписали соглашения о взаимопонимании в военной сфере и по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
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Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
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