МИД Ирана раскритиковал Помпео за "црушный" подход к дипломатии

Официальный представитель МИД Ирана, как следует из сообщения, таким образом отреагировал на "последние заявления" Помпео, тематика которых не уточняется. Мусави добавил, что госсекретарь США перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию, где американскому политику не место.

Днем ранее Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения для тех, кого считают причастными к задержаниям и убийствам протестующих в Иране. Эти ограничения будут распространяться на членов семей этих людей, добавил Помпео. Основываться госдепартамент будет в том числе на информации, которую будет получать от граждан Ирана.