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МИД Ирана раскритиковал Помпео за "црушный" подход к дипломатии
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РИА Новости

МИД Ирана раскритиковал Помпео за "црушный" подход к дипломатии

12:41 20.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави считает, что госсекретарю США и бывшему главе ЦРУ Майку Помпео не место в дипломатии, так как тот использует "црушный" подход в работе.
"Министры иностранных дел, как правило, являются глашатаями мира, примирения, диалога и уважительного отношения (к другим – ред.), в то время как господин Помпео представляет собой рупор бандитизма, обмана, пренебрежения, говорящий языком гнева, грубых выпадов и невежества", - сказал Мусави, чьи слова были опубликованы на сайте ведомства.
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Официальный представитель МИД Ирана, как следует из сообщения, таким образом отреагировал на "последние заявления" Помпео, тематика которых не уточняется. Мусави добавил, что госсекретарь США перенес тип мышления ЦРУ в дипломатию, где американскому политику не место.
Днем ранее Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения для тех, кого считают причастными к задержаниям и убийствам протестующих в Иране. Эти ограничения будут распространяться на членов семей этих людей, добавил Помпео. Основываться госдепартамент будет в том числе на информации, которую будет получать от граждан Ирана.
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