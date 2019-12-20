В Демократической партии США призвали избегать RT и Sputnik

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США Sputnik. Национальный комитет Демократической партии США опубликовал на своем сайте перечень рекомендаций по борьбе с дезинформацией в Сети, в которых, в частности, советуют избегать российских "пропагандистcких" СМИ RT

"Не позволяйте собой манипулировать. Помните: есть такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, изучите приемы российской пропаганды", — говорится в тексте.

Кроме того, демократы рекомендовали к прочтению произведение британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" и "Отчет о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года" Министерства юстиции США.

В начале декабря аналитический центр "Европейские ценности" (European Values Center for Security Policy) опубликовал доклад Kremlin Watch Strategy for Countering Hostile Russian Interference, в котором призвал страны Европы не считать телеканалы RT и Sputnik представителями "свободной прессы" и отказывать им в доступе к пресс-конференциям.

В октябре 2017-го организация опубликовала список из 2327 американских, британских и европейских политиков, дипломатов и военных, которые когда-либо были гостями эфира RT.

В список в том числе включили Дональда Трампа, Джона Маккейна и Бориса Джонсона. В докладе под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе" утверждается, что перечень призван выявить тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что тогда в результате публикации не произошло ровным счетом ничего.

"Do something stupid. Fail. Repeat (Сделай глупость. Потерпи неудачу. Повтори. — Прим. ред.)", — написала Симоньян в Telegram-канале.