Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T12:37+0300
https://ria.ru/20191220/1562634532.html
В Демократической партии США призвали избегать RT и Sputnik
https://cdn24.img.ria.ru/images/155191/68/1551916844_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_8cf944edb91fca498a24e5a7f407aa04.jpg
РИА Новости

В Демократической партии США призвали избегать RT и Sputnik

12:37 20.12.2019
519
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Стенд телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США опубликовал на своем сайте перечень рекомендаций по борьбе с дезинформацией в Сети, в которых, в частности, советуют избегать российских "пропагандистcких" СМИ RT и Sputnik.
"Не позволяйте собой манипулировать. Помните: есть такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, изучите приемы российской пропаганды", — говорится в тексте.
Логотип телеканала RT
13 декабря, 10:00
Исследование: российские СМИ освещают события нейтральнее западных
Кроме того, демократы рекомендовали к прочтению произведение британского писателя Джорджа Оруэлла "1984" и "Отчет о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года" Министерства юстиции США.
В начале декабря аналитический центр "Европейские ценности" (European Values Center for Security Policy) опубликовал доклад Kremlin Watch Strategy for Countering Hostile Russian Interference, в котором призвал страны Европы не считать телеканалы RT и Sputnik представителями "свободной прессы" и отказывать им в доступе к пресс-конференциям.
Студия информационного агентства Sputnik
04:28Медиавойны
В ООН разбираются в ситуации с угрозами сотрудникам Sputnik Эстония
В октябре 2017-го организация опубликовала список из 2327 американских, британских и европейских политиков, дипломатов и военных, которые когда-либо были гостями эфира RT.
В список в том числе включили Дональда Трампа, Джона Маккейна и Бориса Джонсона. В докладе под названием "Кремлевская платформа для "полезных идиотов" на Западе" утверждается, что перечень призван выявить тех, кто "предоставляет свое имя и авторитет каналу", который авторы обвиняют в стремлении "подорвать основы демократии".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
13 декабря, 10:53
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что тогда в результате публикации не произошло ровным счетом ничего.
"Do something stupid. Fail. Repeat (Сделай глупость. Потерпи неудачу. Повтори. — Прим. ред.)", — написала Симоньян в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что организация, основанная в Чехии,получает деньги в виде пожертвований, в том числе от британского МИДа и американского посольства в Праге.
2241033
Обсудить 3
Маргарита СимоньянДемократическая партия СШАТелеканал RTМедиавойныSputnikДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
В Госдуме прокомментировали рекомендации в США по RT и Sputnik
Студия информационного агентства Sputnik
В ООН разбираются в ситуации с угрозами сотрудникам Sputnik Эстония
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Источник сообщил о возможной выплате "Газпромом" Украине $3 миллиардов
Студия информационного агентства и радио Sputnik
В Эстонии настаивают на законности угроз в адрес сотрудников Sputnik
Боятся вашего влияния: Путин об ультиматуме сотрудникам Sputnik Эстония
Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Эстония
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян оценила заявление Путина о слове "подряд" в Конституции
Сотрудники телеканала Грозный смотрят трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
На Украине проверят канал "Наш" из-за показа пресс-конференции Путина
Структура Земли
Ученые считают, что в ядре Земли идет железный "снег"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik
Строительство нефтепровода Trans Mountain в Ачесоне. Альберта, Канада
Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию
Газораспределительная станция
В Киеве оценили итоги переговоров по газу с Россией
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
Государственный секретарь США Майк Помпео
МИД Ирана раскритиковал Помпео за "црушный" подход к дипломатии
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы
Появилось новое видео стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
18:46В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Лента новостейМолния