Прокуратура Молдавии проверит сообщение о продаже поста генпрокурора

КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии проверят информацию о том, что в 2009 году пост генерального прокурора республики был продан за 2 миллиона евро, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

Экс-премьер Владимир Филат в июле сообщил, что в 2009 году олигарх Владимир Плахотнюк купил должность генерального прокурора за два миллиона евро, чтобы назначить на этот пост Валерия Зубко. Последний был генеральным прокурором Молдавии с 2009 по 2013 год.

"Семнадцатого декабря 2019 года в Антикоррупционную прокуратуру поступил запрос от депутата Раду Мариана, который просит проверить информацию и появившиеся в прессе заявления о передаче должности генерального прокурора в 2009 году в обмен на сумму в 2 миллиона евро. Инициирован уголовный процесс, чтобы установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что результаты проверки будут доведены до сведения общественности.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро