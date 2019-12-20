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Прокуратура Молдавии проверит сообщение о продаже поста генпрокурора
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РИА Новости

Прокуратура Молдавии проверит сообщение о продаже поста генпрокурора

12:08 20.12.2019
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© Fotolia / melanie_10Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Fotolia / melanie_10
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии проверят информацию о том, что в 2009 году пост генерального прокурора республики был продан за 2 миллиона евро, сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.
Экс-премьер Владимир Филат в июле сообщил, что в 2009 году олигарх Владимир Плахотнюк купил должность генерального прокурора за два миллиона евро, чтобы назначить на этот пост Валерия Зубко. Последний был генеральным прокурором Молдавии с 2009 по 2013 год.
"Семнадцатого декабря 2019 года в Антикоррупционную прокуратуру поступил запрос от депутата Раду Мариана, который просит проверить информацию и появившиеся в прессе заявления о передаче должности генерального прокурора в 2009 году в обмен на сумму в 2 миллиона евро. Инициирован уголовный процесс, чтобы установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте прокуратуры.
В прокуратуре отметили, что результаты проверки будут доведены до сведения общественности.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро
Плахотнюк покинул страну в начале июня, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, в 30 июля отказался от мандата депутата.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
16 декабря, 15:01
Премьер Молдавии считает, что критика Совета Европы помогает реформам
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Владимир ПлахотнюкМВД РФВладимир ФилатМолдавияКишиневРоссияВ мире
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