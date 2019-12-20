Российские и британские парламентарии наметили планы по взаимодействию

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские и британские парламентарии наметили план по взаимодействию, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с представителями Палаты лордов в пятницу.
"Мы наметили планы по взаимодействию, многое будет зависеть от формирования комитетов в парламенте после выборов", - сказал сенатор.
В Великобритании 12 декабря прошли досрочные парламентские выборы, по итогам голосования победила правящая Консервативная партия, которая в Палате общин заняла 365 мест, лейбористам досталось только 203 места.
"Сейчас идет процесс формирования всех органов в британском парламенте, мы наблюдаем за этим", - сказал Косачев.
Он также сообщил, что после формирования профильного комитета по международным делам намерен направить своему визави письмо с предложением о восстановлении сотрудничества.
Ранее Косачев на встрече с британскими парламентариями выразил сожаление, что в последние пять-шесть лет контакты между законодателями РФ и Великобритании практически "свелись к нулю".
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