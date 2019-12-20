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Российские и британские парламентарии наметили планы по взаимодействию
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РИА Новости

Российские и британские парламентарии наметили планы по взаимодействию

11:58 20.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские и британские парламентарии наметили план по взаимодействию, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с представителями Палаты лордов в пятницу.
"Мы наметили планы по взаимодействию, многое будет зависеть от формирования комитетов в парламенте после выборов", - сказал сенатор.
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"Сейчас идет процесс формирования всех органов в британском парламенте, мы наблюдаем за этим", - сказал Косачев.
Он также сообщил, что после формирования профильного комитета по международным делам намерен направить своему визави письмо с предложением о восстановлении сотрудничества.
Ранее Косачев на встрече с британскими парламентариями выразил сожаление, что в последние пять-шесть лет контакты между законодателями РФ и Великобритании практически "свелись к нулю".
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