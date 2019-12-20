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Международный конкурс имени Андрея Стенина открывает прием заявок
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РИА Новости

Международный конкурс имени Андрея Стенина открывает прием заявок

12:20 20.12.2019 (обновлено: 18:27 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОрганизаторы и призеры V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина после церемонии награждения
Организаторы и призеры V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина после церемонии награждения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По традиции 22 декабря, в день рождения Андрея Стенина, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня", стартует прием работ на конкурс, носящий его имя и учрежденный медиагруппой в память о коллеге в 2014 году. К участию в конкурсе допускаются работы фотопрофессионалов в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 29 февраля 2020 года. Серии и одиночные фотографии можно подать на портале stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках. За призовые места соискатели 2020 года будут бороться в 4-х номинациях - "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени". В каждую из номинаций можно подать по одной одиночной работе и одной серии.
Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей. Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН).
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
17 декабря, 01:05Культура
В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина
Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "Конкурс имени Андрея Стенина в 2020 году выходит на новый рубеж – в 2019 году он отметил свой первый юбилей, пять лет, и мы хотим, чтобы и следующие пять, десять и более лет конкурс динамично развивался и рос. Ждем в новом году на конкурс еще больше участников, еще больше интересных работ. Открывать новые имена в фотографии – задача невероятно увлекательная и ответственная, и я уверена, международное жюри в 2020 году справится с этим блестяще. Приглашаем молодых фоторепортеров всего мира на конкурс-2020 и желаем им удачи!"
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2019 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли", Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
12 декабря, 20:34
Выставка работ Андрея Стенина стала одной из самых посещаемых в ЛНР
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссия сегодняНовости агентства
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