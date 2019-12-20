Международный конкурс имени Андрея Стенина открывает прием заявок

Куратор Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "Конкурс имени Андрея Стенина в 2020 году выходит на новый рубеж – в 2019 году он отметил свой первый юбилей, пять лет, и мы хотим, чтобы и следующие пять, десять и более лет конкурс динамично развивался и рос. Ждем в новом году на конкурс еще больше участников, еще больше интересных работ. Открывать новые имена в фотографии – задача невероятно увлекательная и ответственная, и я уверена, международное жюри в 2020 году справится с этим блестяще. Приглашаем молодых фоторепортеров всего мира на конкурс-2020 и желаем им удачи!"