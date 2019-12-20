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Круглый стол о переменах в России с 1999 по 2019 гг.
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РИА Новости

Круглый стол о переменах в России с 1999 по 2019 гг.

11:51 20.12.2019 (обновлено: 11:54 20.12.2019)
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24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Россия: 20 лет изменений".
Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- политтехнолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.

31 декабря 1999 г. Борис Ельцин передал президентские полномочия Владимиру Путину. В 2019 году Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран мира. Политологи обсудят перемены, произошедшие в России с 1999 по 2019 гг.

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