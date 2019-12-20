Круглый стол о переменах в России с 1999 по 2019 гг.

Участники:
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- политтехнолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
31 декабря 1999 г. Борис Ельцин передал президентские полномочия Владимиру Путину. В 2019 году Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран мира. Политологи обсудят перемены, произошедшие в России с 1999 по 2019 гг.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- политтехнолог Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР Виктор ПОТУРЕМСКИЙ.
31 декабря 1999 г. Борис Ельцин передал президентские полномочия Владимиру Путину. В 2019 году Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных стран мира. Политологи обсудят перемены, произошедшие в России с 1999 по 2019 гг.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/