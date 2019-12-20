СГК построила теплотрассу, соединившую два берега Красноярска

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) закончила строительство трубопровода, который соединит Красноярскую ТЭЦ-2 с левым берегом города через Николаевский мост, следует из релиза СГК.

"В Красноярске СГК завершила самую грандиозную стройку в теплоэнергетике Сибири последних лет - смонтирован трубопровод метрового диаметра, соединяющий ТЭЦ-2 с левым берегом через Николаевский мост... Новая магистраль дает возможность подключения к теплоснабжению новых объектов в развивающихся районах и замещения котельных по федеральной программе "чистый воздух", - говорится в релизе.

Отмечается, что общая протяженность нового трубопровода диаметром 1000 миллиметров составляет 5410 метров. Объем инвестиций составил 855 миллионов рублей, срок реализации проекта - 7 лет.

"Этот проект даёт возможность подключения новых объектов на левобережье Красноярска в развивающихся районах и на правобережье в районе Николаевского моста. А также приближает отключение малоэффективных котельных, которые предстоит вывести из работы согласно комплексу мероприятий по улучшению экологии в городе", - отмечают в СГК.

Компания также подчеркивает, что с запуском новой теплотрассы планируется снизить количество дней отключения горячей воды во время испытаний теплосетей.