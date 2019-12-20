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Теплоснабжение
2019-12-20T12:13+0300
https://ria.ru/20191220/1562631098.html
СГК построила теплотрассу, соединившую два берега Красноярска
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РИА Новости

СГК построила теплотрассу, соединившую два берега Красноярска

11:50 20.12.2019 (обновлено: 12:13 20.12.2019)
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© Фото : Сибирская генерирующая компанияУстранение аварии
Устранение аварии
© Фото : Сибирская генерирующая компания
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) закончила строительство трубопровода, который соединит Красноярскую ТЭЦ-2 с левым берегом города через Николаевский мост, следует из релиза СГК.
"В Красноярске СГК завершила самую грандиозную стройку в теплоэнергетике Сибири последних лет - смонтирован трубопровод метрового диаметра, соединяющий ТЭЦ-2 с левым берегом через Николаевский мост... Новая магистраль дает возможность подключения к теплоснабжению новых объектов в развивающихся районах и замещения котельных по федеральной программе "чистый воздух", - говорится в релизе.
Отмечается, что общая протяженность нового трубопровода диаметром 1000 миллиметров составляет 5410 метров. Объем инвестиций составил 855 миллионов рублей, срок реализации проекта - 7 лет.
"Этот проект даёт возможность подключения новых объектов на левобережье Красноярска в развивающихся районах и на правобережье в районе Николаевского моста. А также приближает отключение малоэффективных котельных, которые предстоит вывести из работы согласно комплексу мероприятий по улучшению экологии в городе", - отмечают в СГК.
Логотип Сибирской генерирующей компании на Красноярском экономическом форуме 2018
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Компания также подчеркивает, что с запуском новой теплотрассы планируется снизить количество дней отключения горячей воды во время испытаний теплосетей.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят пять ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 14,7 ГВт и тепловой мощностью 24,3 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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ТеплоснабжениеСибирская генерирующая компанияКрасноярск
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