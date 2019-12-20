Слуцкий: попытка оспорить полномочия России в ПАСЕ будет тщетной

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ряд делегаций в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе январской сессии в Страсбурге предпримут попытки оспорить полномочия делегации РФ, но успехом это не увенчается, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"В январе мы ожидаем, что полномочия российской делегации будут опротестованы, в том числе так называемой группой "Балтик плюс", которая для этого и создана. Это могут быть группы, которые критично настроены против России, ряд скандинавских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы. Получится у них это? Нет. Потому что расклад сил в Ассамблее уже другой, нежели год назад", - заявил Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что это не значит, что Россия "ворвалась" в ПАСЕ и расклад стал кардинально другим, но состав Ассамблеи изменился.
"Большую часть парламентариев мы просто не знаем, тем не менее, мы уже активно работаем. Могу сказать, что попытка такая (оспорить полномочия РФ), конечно, будет, но успехом она не увенчается", - отметил глава думского комитета.