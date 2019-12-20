Слуцкий: попытка оспорить полномочия России в ПАСЕ будет тщетной

"В январе мы ожидаем, что полномочия российской делегации будут опротестованы, в том числе так называемой группой "Балтик плюс", которая для этого и создана. Это могут быть группы, которые критично настроены против России, ряд скандинавских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы. Получится у них это? Нет. Потому что расклад сил в Ассамблее уже другой, нежели год назад", - заявил Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".