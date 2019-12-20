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Слуцкий: попытка оспорить полномочия России в ПАСЕ будет тщетной
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РИА Новости

Слуцкий: попытка оспорить полномочия России в ПАСЕ будет тщетной

11:49 20.12.2019
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CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ряд делегаций в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ходе январской сессии в Страсбурге предпримут попытки оспорить полномочия делегации РФ, но успехом это не увенчается, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"В январе мы ожидаем, что полномочия российской делегации будут опротестованы, в том числе так называемой группой "Балтик плюс", которая для этого и создана. Это могут быть группы, которые критично настроены против России, ряд скандинавских делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы. Получится у них это? Нет. Потому что расклад сил в Ассамблее уже другой, нежели год назад", - заявил Слуцкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Студия информационного агентства и радио Sputnik
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Он отметил, что это не значит, что Россия "ворвалась" в ПАСЕ и расклад стал кардинально другим, но состав Ассамблеи изменился.
"Большую часть парламентариев мы просто не знаем, тем не менее, мы уже активно работаем. Могу сказать, что попытка такая (оспорить полномочия РФ), конечно, будет, но успехом она не увенчается", - отметил глава думского комитета.
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Леонид СлуцкийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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