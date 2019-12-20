МИД призвал Совет безопасности ООН смягчить санкции против КНДР

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. РФ не хотела бы нового всплеска напряженности на РФ не хотела бы нового всплеска напряженности на Корейском полуострове , ожидает, что СБ ООН предпримет какие-либо шаги по смягчению санкций, заявил в пятницу РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Главный вопрос на сегодня - это работа в СБ ООН по тематике (Северной Кореи - ред.), мы считаем, что этот орган мог бы сказать свое веское слово, прежде всего в плане создания условий для хотя бы нескольких шагов навстречу КНДР в плане облегчения санкционного бремени", - сказал Рябков.

Рябков подчеркнул, что обстановка на Корейском полуострове непростая и российская сторона "не хотела бы нового всплеска напряженности".

"И сейчас тот или иной шаг по линии Совбеза был бы очень востребован", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.