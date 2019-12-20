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МИД призвал Совет безопасности ООН смягчить санкции против КНДР
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РИА Новости

МИД призвал Совет безопасности ООН смягчить санкции против КНДР

11:36 20.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. РФ не хотела бы нового всплеска напряженности на Корейском полуострове, ожидает, что СБ ООН предпримет какие-либо шаги по смягчению санкций, заявил в пятницу РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Главный вопрос на сегодня - это работа в СБ ООН по тематике (Северной Кореи - ред.), мы считаем, что этот орган мог бы сказать свое веское слово, прежде всего в плане создания условий для хотя бы нескольких шагов навстречу КНДР в плане облегчения санкционного бремени", - сказал Рябков.
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Рябков подчеркнул, что обстановка на Корейском полуострове непростая и российская сторона "не хотела бы нового всплеска напряженности".
"И сейчас тот или иной шаг по линии Совбеза был бы очень востребован", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.
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Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после провала рабочих переговоров в Швеции, когда северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими", с рядом новых креативных идей. После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.
В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел на встречу США.
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