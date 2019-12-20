По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" построено 149 км трасс

"Построено 179 объектов в 49 муниципалитетах и городских округах, а это 149 километров дорожного покрытия. На 2020 год, по сравнению с 2019 годом, выростет сбор транспортного налога. Это значит, что в Дагестане будет построено в следующем году так необходимых нам качественных и безопасных дорог на 62% больше, чем в предыдущем", - привели в пресс-службе слова Рашидова.