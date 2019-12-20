По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" построено 149 км трасс

МАХАЧКАЛА, 20 дек – РИА Новости. Инфраструктурный проект "Мой Дагестан - мои дороги", инициированный главой республики Владимиром Васильевым, позволил отремонтировать и построить в регионе 149 километров дорог, расходы на эти цели составили более 770 миллионов рублей, сообщил общественный координатор проекта Мухаммед Рашидов.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, Рашидов выступил на встрече Васильева со старейшинами Южного территориального округа республики.
"Построено 179 объектов в 49 муниципалитетах и городских округах, а это 149 километров дорожного покрытия. На 2020 год, по сравнению с 2019 годом, выростет сбор транспортного налога. Это значит, что в Дагестане будет построено в следующем году так необходимых нам качественных и безопасных дорог на 62% больше, чем в предыдущем", - привели в пресс-службе слова Рашидова.
В частности, в Южном территориальном округе по проекту строится 45 объектов на общую сумму 76,67 миллиона рублей.
"Из них пять объектов в городе Дагестанские Огни, остальные - в Агульском, Ахтынском, Дахадаевском, Дербентском, Докузпаринском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском районах", - пояснил координатор проекта.