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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-20T11:34+0300
https://ria.ru/20191220/1562629401.html
По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" построено 149 км трасс
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РИА Новости

По проекту "Мой Дагестан - мои дороги" построено 149 км трасс

11:34 20.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГорная дорога, Дагестан
Горная дорога, Дагестан
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 20 дек – РИА Новости. Инфраструктурный проект "Мой Дагестан - мои дороги", инициированный главой республики Владимиром Васильевым, позволил отремонтировать и построить в регионе 149 километров дорог, расходы на эти цели составили более 770 миллионов рублей, сообщил общественный координатор проекта Мухаммед Рашидов.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, Рашидов выступил на встрече Васильева со старейшинами Южного территориального округа республики.
"Построено 179 объектов в 49 муниципалитетах и городских округах, а это 149 километров дорожного покрытия. На 2020 год, по сравнению с 2019 годом, выростет сбор транспортного налога. Это значит, что в Дагестане будет построено в следующем году так необходимых нам качественных и безопасных дорог на 62% больше, чем в предыдущем", - привели в пресс-службе слова Рашидова.
В частности, в Южном территориальном округе по проекту строится 45 объектов на общую сумму 76,67 миллиона рублей.
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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"Из них пять объектов в городе Дагестанские Огни, остальные - в Агульском, Ахтынском, Дахадаевском, Дербентском, Докузпаринском, Кайтагском, Курахском, Магарамкентском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском районах", - пояснил координатор проекта.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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