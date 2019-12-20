МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сегодня на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" с английским актером Генри Кавиллом в главной роли, сообщили в Твиттере создатели проекта.

The day has come! Witcher Family, it's time to cheer.

These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com/koo3Zl0vKr — The Witcher (@witchernetflix) 20 декабря 2019 г.

В Москве премьера состоялась в 11:00.

В фэнтези-шоу, основанном на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывается об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии.

Ранее стало известно , что в первый сезон войдет восемь серий, которые будут сразу доступны для просмотра для пользователей Netflix.