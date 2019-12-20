В российских школах откроют 160 тысяч новых мест

"За 2019 год мы введём а может быть, даже получится и больше – год ещё не прошёл - 160 тысяч новых мест в школах. В 160 организациях откроется 800 новых мастерских аудиторий, 15 мобильных кванториумов... 15 домов научной коллаборации, которые открываются на базе вузов, 26 технопарков "Кванториум", которые пополнят и выльются в цифру, по всей стране, 110 технопарков "Кванториумов", 21 IT-куб, 16 маленьких "Сириусов" по стране", - сказала она во время посещения "Кванториады" - конкурса детских инженерных команд.