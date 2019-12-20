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В российских школах откроют 160 тысяч новых мест
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РИА Новости

В российских школах откроют 160 тысяч новых мест

10:56 20.12.2019 (обновлено: 11:02 20.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По итогам этого года как минимум 160 тысяч новых мест будет введено в российских школах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За 2019 год мы введём а может быть, даже получится и больше – год ещё не прошёл - 160 тысяч новых мест в школах. В 160 организациях откроется 800 новых мастерских аудиторий, 15 мобильных кванториумов... 15 домов научной коллаборации, которые открываются на базе вузов, 26 технопарков "Кванториум", которые пополнят и выльются в цифру, по всей стране, 110 технопарков "Кванториумов", 21 IT-куб, 16 маленьких "Сириусов" по стране", - сказала она во время посещения "Кванториады" - конкурса детских инженерных команд.
Голикова также добавила, что 2049 "Точек роста " появятся в сельской местности. Нацпроект "Образование", таким образом, охватывает не только города, но и сельские населённые пункты.
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