ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в яптницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима тишины.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило восемь раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики 38 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов ДНР.