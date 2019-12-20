ВСУ восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима тишины.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило восемь раз ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории республики 38 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов ДНР.