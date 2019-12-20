Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции в четверг заявил, что зарплату врачей в РФ можно увеличить, повысив базовую ставку по всей стране и оставив надбавки.
"С 2014 года министерством последовательно проводится работа по увеличению фиксированной части оплаты труда медиков. Указание, которое дано президентом, вне всякого сомнения, будет эффективно в плане обеспечения стабильности заработка врачей",- сказал Салагай журналистам.