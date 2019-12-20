В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте

Кот Гидрант – талисман пожарных В пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.