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В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте
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РИА Новости

В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте

10:29 20.12.2019 (обновлено: 11:29 20.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Чеченской РеспубликеВ Грозном при пожаре в приюте сотрудники МЧС спасли более 170 кошек и собак
В Грозном при пожаре в приюте сотрудники МЧС спасли более 170 кошек и собак
© Фото : ГУ МЧС по Чеченской Республике
ГРОЗНЫЙ, 20 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в грозненском приюте для бездомных животных, все кошки и собаки спасены, сообщает в пятницу региональное управление МЧС по Чечне.
"В пятницу под утро поступило сообщение о пожаре в грозненском приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь". Все животные - более 170 кошек и собак, находившиеся на тот момент в здании, спасены" - подчеркивается в сообщении ведомства.
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Загорелась кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров.
"В течение 30 минут пожар был ликвидирован. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных",– отметили в управлении.
Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель чрезвычайного ведомства региона.
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Кот Гидрант – талисман пожарныхВ пожарной части № 111 по охране Новосибирского района живет кот по кличке Гидрант. Он появился там более года назад, когда работники части боролись со сложным пожаром. Обгоревшего котенка спасли, вылечили и оставили при части. Теперь Гидрант – гордость и любимец пожарных.
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МЧС РФГрозныйПроисшествия
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