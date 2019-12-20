В Грозном пожарные спасли более 170 животных при возгорании в приюте

ГРОЗНЫЙ, 20 дек - РИА Новости. Пожар вспыхнул в грозненском приюте для бездомных животных, все кошки и собаки спасены, сообщает в пятницу региональное управление МЧС по Чечне.
"В пятницу под утро поступило сообщение о пожаре в грозненском приюте для бездомных животных "Надежда на жизнь". Все животные - более 170 кошек и собак, находившиеся на тот момент в здании, спасены" - подчеркивается в сообщении ведомства.
Загорелась кровля основного корпуса здания на площади 70 квадратных метров.
"В течение 30 минут пожар был ликвидирован. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных",– отметили в управлении.
Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель чрезвычайного ведомства региона.
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