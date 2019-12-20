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Камчатский край
Камчатский край
2019-12-20T10:20+0300
https://ria.ru/20191220/1562623929.html
Раенко: до Камчатки никто не занимался локальным отоплением школ
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РИА Новости

Раенко: до Камчатки никто не занимался локальным отоплением школ

10:20 20.12.2019
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© Фото : пресс-служба Заксобрания Камчатского краяПредседатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко
Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко
© Фото : пресс-служба Заксобрания Камчатского края
В Совете законодателей РФ представители регионов высказались о необходимости новых законов по привлечению медиков и других специалистов для работы на севере страны. Кроме того, в правительство России будет направлено обращение об изменении нормативов строительства школ и детских садов для их оснащения локальными отопительными системами. На Камчатке с ее сложными климатическими условиями по инициативе депутатов так оборудованы уже 63 учреждения образования. О том, как идет работа в этом направлении в регионе рассказал в интервью РИА Новости председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.
- Валерий Федорович, в чем суть вашего проекта по обеспечению круглогодично комфортной температуры в образовательных учреждениях?
- Главная цель – оснастить детские образовательные учреждения там, где это возможно, локальными системами отопления. Климатические условия Камчатки довольно сложно назвать комфортными. Практически семь месяцев в году у нас зима, после которой сразу наступает короткое и достаточно прохладное лето. Межотопительный период в краевой столице длится с первых чисел июня и до конца октября. К нам в депутатский корпус поступало очень много обращений от родителей с жалобами, что в этот период неотапливаемые здания школ и детских садов становятся рассадником простудных заболеваний. В октябре многие школы даже вынуждены сокращать уроки до 30 минут из-за низкой температуры в классах. Четыре года назад у депутатов Законодательного собрания Камчатского края родилась идея запустить программу оснащения образовательных учреждений локальными системами, которые бы отапливали здания в межсезонье после прекращения подачи центрального отопления – котлами и теплообменниками. Ни один регион системно этой работой до сих пор не занимался.
- Какие результаты? Есть эффект от проекта?
- Сегодня 63 здания образовательных учреждений на Камчатке оснащены такими системами. Это 28% от всех школ и детских садов. И в основном они находятся пока в Петропавловске-Камчатском - в столице края оборудованы 52 объекта образования.
Наглядней всего результаты можно увидеть на основе анализа заболеваемости в тех зданиях, где теплообменники стоят уже несколько лет: снижение в среднем на 40%. Это существенный показатель и прямая польза, как для детей, так и для образовательного процесса. Но, думаю, что по-настоящему оценить и проанализировать итоги программы можно будет только в ближайшие несколько лет. Ведь 39 из 63-х оборудованных зданий в этом году прошли свое первое межсезонье в тепле.
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Мы рассчитываем постепенно зайти с программой в самые северные поселки и продолжаем ежегодно выделять из бюджета на это средства. Первые два года шли пробным путем, и к 2018 году мы выяснили адекватный порядок цифр. На примере краевой столицы скажу: стоимость проектирования установки - что узлов погодного регулирования, что локальной системы отопления - варьируется в пределах 30 - 70 тысяч рублей. Установка оборудования в обоих случаях примерно от 250 до 900 тысяч.
- Есть ли проблемы в реализации программы?
- Да. К сожалению, мы уже поняли, что не во всех зданиях без специальной модернизации инфраструктуры можно наладить собственное отопление. Там, где стоит двух- и трехтрубная система подачи воды, нет возможности обеспечить циркуляцию, а значит, теплообменники и электрокотлы будут бесполезны. На сегодня в Петропавловске-Камчатском мы оборудовали почти все объекты образования, где была такая возможность; на следующий год сможем охватить всего несколько. Остальные 37% - те самые "двух-, трёх-трубки".
Согласно федеральному закону "Об энергоэффективности", с 2022 года запрещена эксплуатация зданий с двух-, трехтрубной системой. Но на деле регионы могут не потянуть такую масштабную модернизацию, и единственном выходом станет помощь федерального бюджета. Будем поднимать эту проблему на площадках Совета законодателей России, парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".
Кроме того, Совет законодателей в этот раз нас поддержал по вопросу внесения поправок в нормы строительства новых детских садов и школ. Только в Камчатском крае в будущем году мы начнем шесть таких объектов. По ряду из них нам удалось на региональном уровне решить вопрос о том, чтобы заранее предусмотреть автономное отопление. Но есть объективные причины, которые не позволяют сделать это повсеместно. Поэтому еще в начале осени мы направили обращение в Минстрой России о том, чтобы для учреждений образования на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера уже на этапе проектирования предусматривать локальные отопительные системы. К сожалению, прошло уже больше двух месяцев, а ответ так и не поступил. Теперь в правительство страны по этому поводу будет направлено обращение от Совета законодателей.
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- В целом считаете ли вы Совет законодателей эффективной площадкой для того, чтобы обсуждать проблемы и успехи регионов?
- Безусловно, это качественно новый уровень парламентаризма в нашей стране. Сегодня совершенно точно можно сказать, что голос регионов слышат. У нас не всегда была возможность донести тревоги и чаяния жителей до федерального центра, обозначить позицию по самым важным для людей вопросам. Считаю, что руководители палат российского парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко сделали очень многое, чтобы убрать излишние барьеры, сделать коммуникацию между Федеральным Собранием и депутатским корпусами на местах максимально быстрой, эффективной и полезной населению.
Скажу на примере последнего заседания Совета – там поднимаются самые острые и волнующие граждан темы. В этот раз - застарелые болезни системы здравоохранения, нехватка специалистов. Вячеслав Володин заявил, что Государственная Дума составит "карту" нехватки медицинских кадров в регионах. В целом по стране дефицит медиков - более 40%, а для Камчатки это просто беда. Своими силами регионам очень сложно справиться с привлечением квалифицированных кадров в северные районы. Людей надо обеспечивать жильем, мотивировать финансово, гарантировать возможность повышать профессиональный уровень. Это целый комплекс мер, которые снизу, с земли, не решить – тут нужны законодательные решения на федеральном уровне. Рад, что Вячеслав Викторович не просто поднял эту проблему, а подчеркнул, что искать решение будут с учетом мнения регионов уже в самое ближайшее время.
- Какие еще инструменты могут появиться у регионов, чтобы ликвидировать кадровый голод? Ведь успех любой отрасли и любого начинания - в грамотной кадровой политике.
- Да, в рамках мероприятий Совета вице-спикер Госдумы, наш камчатский депутат Ирина Яровая предложила совершенно новый формат для целевого набора абитуриентов на бюджетные места в вузах и ссузах. Речь идет не только о медицине – во всех отраслях народного хозяйства сегодня идет сильный перекос между потребностью в кадрах и фактической подготовкой специалистов. Яровая предложила публиковать на едином сайте все запросы, потребности регионов и работодателей, имеющих право заключать договоры о целевом обучении. Чтобы каждый выпускник школы имел возможность на понятной и прозрачной конкурсной основе претендовать на заключение договора о целевом обучении в конкретном регионе и по конкретной специальности. Это такой мостик между человеком, который выбирает дорогу в жизни и будущим работодателем. Молодежь будет понимать, где ее ждут и готовы обеспечить достойные условия, а отраслям народного хозяйства это даст нормальный горизонт планирования.
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