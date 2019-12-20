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Третий энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
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РИА Новости

Третий энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

09:56 20.12.2019
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© РИА Новости / Фалин / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС
© РИА Новости / Фалин
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Третий энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключили от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, сообщила в пятницу пресс-служба АЭС.
"В 00.00 (01.00 мск – ред.) 20 декабря 2019 года энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в работе находится четыре энергоблока АЭС с суммарной нагрузкой 3795 МВт. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.
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Атомные электростанции в мире
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Запорожская АЭСУкраинаВ мире
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