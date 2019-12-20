Роскачество назвало лучшие российские игристые вина

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Эксперты Эксперты Роскачества проверили игристые вина , произведенные в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.

сообщении организации отмечается, что всего исследовали 131 наименование, более двух третей получили высокие дегустационные оценки.

На первое место эксперты поставили розовое полусухое игристое вино "Мысхако", ему присудили 83,7 балла из 100.

Второе место заняло российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании с 83 баллами.

На третьем месте — игристое полусладкое белое вино под брендом ZB, ему эксперты поставили 82,89 балла.

В исследовании отмечается, что 2018 год был сложным для виноделия из-за погодных условий, но производители смогли справиться с этим.

Специалисты напомнили, что при выборе игристого вина нужно внимательно читать этикетку: если на ней нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", на контрэтикетке может быть указано, что это "винный напиток газированный", в котором много воды и ароматизаторов.